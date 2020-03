La bande originale de Doom Eternal comprend un chœur composé de chanteurs de métal

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 5 mars 2020 17:14 GMT

Cette vidéo dans les coulisses de Doom Eternal explore comment l’équipe de développement a recruté des chanteurs de métal pour la bande originale.

Doom Eternal aura une bande-son plutôt kick-ass parce que c’est très metal et metal kicks ass. Vous pouvez avoir un avant-goût de ce à quoi vous attendre dans la dernière vidéo de développeur.

Les développeurs ont recruté une chorale de heavy metal pour interpréter le chant du Slayer. Afin de créer la chorale, un appel ouvert a été publié invitant les chanteurs de métal à auditionner. Une vingtaine a été choisie.

Le résultat est une bande-son vraiment cool mettant en vedette des chanteurs de différentes disciplines, du traditionnel au death metal et même au métal mongol.

Doom Eternal lance PC, PS4 et Xbox One sur Le 20 mars et un port Nintendo Switch seront également disponibles plus tard dans l’année.

Si vous pré-commandez le jeu, vous recevrez Doom 64 en bonus de précommande. Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu avant sa sortie.

