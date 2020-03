La bande originale du jeu Honking Great Untitled Goose sort bientôt

Untitled Goose Game a eu un impact énorme en 2019, vendant plus d’un million d’exemplaires et faisant de l’oie une icône de la culture pop. Les fans ont peut-être terminé le jeu il y a longtemps, mais ceux qui ont encore la bande originale dans la tête pourront bientôt l’emporter partout avec eux, car il est prévu de recevoir une sortie numérique.

La bande-son, qui sortira via Decca Classics, mettra en vedette les morceaux adaptés du compositeur Dan Golding des Préludes de Claude Debussy, qui sont constitués de versions haute et basse énergie de chaque piste que le jeu bascule dynamiquement entre en fonction de vos actions.

L’album contiendra également de la musique originale composée par Golding lors de sa sortie numérique le 27 mars 2020. La sortie sera uniquement numérique, bien qu’Universal Music Australia ait déclaré à GameSpot qu’une sortie en vinyle est “en discussion”.

La pochette de l’album est ci-dessous. Klaxonner!

Untitled Goose Game a reçu un 8/10 dans la critique de GameSpot, qui a fait l’éloge de la bande originale du jeu: “Mais la bande-son réactive est ce qui vend vraiment les charmes de l’oie. La musique, basée sur les Préludes de Claude Debussy, entre en action dynamiquement sur la base des actions de l’oie, ponctuant les moments où il choque quelqu’un et ajoutant de la flottabilité à toute scène impliquant une poursuite. Cela donne au jeu un sentiment de farce; dans le meilleur des cas, cela rappelle un film de Buster Keaton, d’autant plus qu’il n’y a pas de dialogue. “

