La bataille des dieux réapparaît dans la dernière bande-annonce de Dragon Ball Z Kakarot

Beerus et Son Goku dans Super Saiyan God clôturent le dernier clip du jeu CyberConnect 2.

Connu commeL’éveil d’un nouveau pouvoir Partie 1, il avait déjà été révélé il y a quelques jours que l’histoire deDragon Ball Z: KakarotJe continuerais avec les événements racontés dans le filmLa bataille des Dieux. Cependant, et grâce à une nouvelle bande-annonce dans laquelle la grande réception du jeu dans les médias a été examinée, nous avons pu voir un petit aperçu vidéo de ce qui nous attend à un moment donné dans leprintemps 2020.

Aucun détail sur le contenu qui suivra Battle of GodsLe pack nous fera faceBeerus, God of Destruction, et permettra à Son Goku d’atteindre l’un de ses derniers états de force, leDieu super saiyan. Dans le contenu téléchargeable, et même si c’est quelque chose qui n’a pas été montré dans le film qui a servi à voir les débuts de Beerus et Whis, le nouveau pouvoir sera également accordé à Vegeta. Quel autre contenu est réservéBandai Namcopour votre jeu vidéo réussi? Pour le moment il n’y a aucun indice, nous devrons attendre le lancement.

Kakarot a fait ses débuts au début de 2020 sur PS4, Xbox One et PCDragon Ball Z Kakarot a vendu plus de deux millions d’unités, faisant de la production de Bandai Namco l’un des épisodes les plus réussis inspirés du manga légendaire deAkira Toriyama. Il semble clair que leLa résurrection de FriezaCe sera un autre des arcs que ses développeurs tenteront à l’avenir, que pouvons-nous attendre de la deuxième vague de DLC appeléeUn nouvel arc d’histoire? Il restera à être patient, mais il semble qu’il y ait encore Kakarot pendant un certain temps.

Ne manquez pas notre dernier rapport sur CyberConnect 2, auteurs de la production. Le dernier jeu vidéo de la saga Dragon Ball est désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC. La production a réussi à recréer l’intégralité de Dragon Ball Z du début à la fin, de la première bataille avec Raditz à la fin de la saga Buu. N’hésitez pas à lire l’analyse de Dragon Ball Z: Kakarot pour savoir ce que nous avons pensé du logiciel.Vous pouvez voir l’analyse vidéo ci-dessous:

