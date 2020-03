La bataille royale de la guerre moderne a été divulguée à l’avance

La bataille royale de Call of Duty: Modern Warfare est l’un des plus grands secrets d’aujourd’hui. Ce mode a été constamment divulgué, que la seule chose que nous ne savons pas aujourd’hui est sa date de sortie. Récemment un youtuber a téléchargé une vidéo confirmant quelques détails sur Warzone, le nom de la Battle Royale.

Youtuber Jimmy ‘Chaos’ a mis en ligne une vidéo de gameplay, déjà supprimée, où il est confirmé que ce mode sera gratuit et qu’il ne sera pas nécessaire d’acheter Modern Warfare pour accéder à Warzone. Cependant, cela signifie que vous n’aurez pas accès aux skins de Modern Warfare. De même, cette Battle Royale sera multi-plateforme.

Warzone comptera 150 personnes en une seule partie, bien que Chaos ait mentionné que ce nombre peut augmenter jusqu’à 200. Quant aux modes de jeu, nous avons le single classique, les duos et les triples. Bien qu’une date de sortie spécifique ne soit toujours pas fournie, nous pouvons nous attendre à ce titre “dans un avenir proche”. De même, les cartes que nous verrons dans ce mode seront un mélange d’anciens et de nouveaux scénarios, tels que Broadcast, Terminal, Overgrown et Scrapyard, ainsi que de nouveaux bâtiments.

Cette fuite semble être le résultat d’un embargo brisé, ce qui implique que nous pourrions voir plus de gameplay de Warzone dans les jours ou semaines suivants. De la même forme, le Battle Royale a également fuité à travers des publicités qui sont apparues sur Twitch à l’avance, ce qui confirme à nouveau le nom de Warzone.

RUPTURE: Les publicités pour Call of Duty: #Warzone ont commencé à apparaître sur Twitch! Https: //t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU

– Statistiques Call of Duty Modern Warfare (@CODTracker) 9 mars 2020

Sur des sujets connexes, vous pouvez désormais jouer avec une sorte de Tamagotchi lors de vos jeux Modern Warfare. De même, Activision a suspendu le film Call of Duty.

Via: Eurogamer

.