La batterie HyperX ChargePlay Clutch annoncée pour Switch

La Nintendo Switch est idéale pour beaucoup de choses, mais les sessions de jeu portables étendues ne sont pas exactement l’une d’entre elles (sur le modèle original, au moins). La batterie de la console hybride domestique de Nintendo ne peut durer aussi longtemps lorsqu’elle est déconnectée, et la durée de vie de la batterie est améliorée mais pas éternelle si vous basculez l’une des nouvelles versions V2 du Nintendo Switch. Brancher une batterie portable pour charger pendant que vous jouez est une option, mais cela vient toujours avec sa propre série de maux de tête. Heureusement, HyperX est venu avec une solution tout-en-un pour tous les propriétaires de Nintendo Switch sans batterie, grâce à leur nouvel embrayage HyperX ChargePlay.

L’HyperX ChargePlay Clutch est un étui de chargement riche en fonctionnalités pour la Nintendo Switch qui offre plus qu’une simple autonomie prolongée. Outre une batterie de 6000 mAh, il y a également un indicateur LED pratique sur le boîtier qui affiche votre niveau de charge actuel, ainsi qu’une béquille stable à utiliser pour les jeux sur table. Les loquets de fixation en haut et en bas de l’embrayage HyperX ChargePlay gardent votre console fermement ancrée dans la batterie, et les poignées détachables Joy-Con vous permettent même de passer en toute transparence du mode portable au mode de table.

L’embrayage HyperX ChargePlay est maintenant disponible pour 59,99 $.

