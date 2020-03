La Battle Royale Warzone gratuite de Call of Duty obtient sa première bande-annonce officielle

Par Emily Gera,

Lundi 9 mars 2020 17:30 GMT

La première bande-annonce officielle de Call of Duty: Warzone est maintenant en ligne.

Le développeur Infinity Ward a déposé la première bande-annonce de son jeu Battle Royale gratuit après des semaines de rumeurs, de fuites et, éventuellement, un compte à rebours officiel.

Comme confirmé par la bande-annonce, Warzone sortira le 10 mars – c’est demain – et propose deux modes différents. Le premier est un Battle Royale qui se déroule sur l’immense carte de Verdansk et opposera 150 joueurs les uns aux autres et comprendra des équipes de trio.

Le deuxième est le mode Plunder, qui se déroule également sur la carte de Verdansk et verra les joueurs se battre pour collecter de l’argent dans le jeu en pillant des zones autour de la carte. Les joueurs emporteront leur argent sur eux, donc si vous tuez un trio ennemi, vous emporterez également tout le butin qu’ils ont obtenu jusqu’à présent.

“Warzone se déroule à Verdansk, une grande ville avec plusieurs zones nommées et bien plus de 300 points d’intérêt”, lit un article de blog du développeur. «Chaque zone comporte des points de repère distincts comme la cour à bois de Gorengard ou le barrage de Gora; les zones ont lieu à travers différents types d’environnement comme les villes et les zones rurales pour des engagements uniques. Changez votre emplacement de dépôt à chaque match pour obtenir une meilleure configuration du terrain et profiter de ce que Verdansk a à offrir. »

Warzone sera disponible demain sur PS4, Xbox One et PC à 11h HAE et c’est gratuit pour tout le monde. Call of Duty: Warzone utilisera également le jeu croisé et la progression unifiée. Pour ceux qui possèdent déjà la version complète de Modern Warfare, tout le contenu déjà gagné, y compris les objets Battle Pass, les opérateurs, les armes et les objets de personnalisation, sera transféré à Warzone, et toute progression gagnée dans Warzone comptera pour la progression globale de Modern Warfare.

Ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare peuvent commencer à télécharger Warzone demain à 15h HAE. Et si vous débutez avec Call of Duty, vous pourrez passer en mode entraînement pour apprendre les mécanismes de base et perfectionner vos compétences avant de vous lancer directement dans un match.

Voici tout ce que nous savons sur Call of Duty: Warzone jusqu’à présent.

