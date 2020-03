La bêta ouverte de Resident Evil Resistance est disponible sur PC et PlayStation 4

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 14:35 GMT

La version bêta ouverte de Resident Evil Resistance est désormais disponible pour les utilisateurs de PC et de PlayStation 4.

Après des difficultés techniques, le Resident Evil Resistance bêta ce week-end, le testeur est désormais en ligne pour les utilisateurs de PC et de PlayStation 4.

Les problèmes qui affectaient la version Steam et PS4 de la bêta n’étaient pas présents sur Xbox One, et les joueurs ont pu essayer la partie multijoueur de Resident Evil 3 Remake au cours du week-end.

Le test Resident Evil Resistance Open Beta est maintenant disponible pour les utilisateurs de PlayStation 4 et Steam, en plus de Xbox One.

Sur PlayStation 4, vérifiez si vous utilisez Ver. 1.01 en appuyant sur le bouton OPTIONS et en vérifiant l’historique des mises à jour. Si vous ne parvenez pas à trouver une correspondance, essayez de redémarrer l’application. Nous nous excusons pour le retard et vous remercions encore pour votre patience.

La version bêta de Resident Evil Resistance devrait se dérouler jusqu’au 3 avril.

Le mode multijoueur sort avec Resident Evil 3 Remastered le 3 avril pour PS4, Xbox One et Steam pour PC. Capcom a annoncé la semaine dernière que Jill sera ajouté en tant que personnage jouable à un moment donné après sa sortie.

Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous devriez lire nos travaux pratiques.

Les critiques de Resident Evil 3 Remake ont été abandonnées hier, et vous pouvez consulter le tour d’horizon du lien. Assurez-vous de lire la critique du VG247.

