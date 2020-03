La bibliothèque Minecraft fournit une plate-forme aux journalistes censurés

La bibliothèque non censurée dans MinecraftImage: Reporters sans frontières

Aujourd’hui est la Journée mondiale contre la cyber-censure. Lancé par Reporters sans frontières en 2008, son objectif est de faire prendre conscience de la manière dont divers gouvernements du monde entier censurent la liberté d’expression en ligne, que ce soit en bloquant des mots clés sur les réseaux sociaux, en supprimant des articles et des blogs individuels ou, dans des cas extrêmes, en emprisonnant et en exécutant ces individus. Avec l’OMS déclarant officiellement la propagation de COVID-19 une pandémie, il est peut-être plus important que jamais de lutter contre la censure gouvernementale – et l’une des façons de le faire est avec Minecraft.

Dirigée par Reporters sans frontières et construite par BlockWorks et DDB Berlin, la bibliothèque non censurée est un endroit que vous pouvez visiter au sein de Minecraft pour lire les œuvres de journalistes censurés de Russie, du Mexique, d’Égypte, du Vietnam et d’Arabie saoudite. Contrairement aux sites Web d’actualités ou aux blogs personnels, Minecraft est toujours accessible dans les pays qui contrôlent étroitement ce qui est rapporté sur leurs gouvernements, et Reporters sans frontières utilise désormais cette faille pour contourner la censure sur Internet.

“Leurs articles interdits ont été republiés dans des livres de Minecraft, donnant aux lecteurs la possibilité de s’informer sur la situation politique réelle dans leur pays et d’apprendre l’importance de la liberté de la presse”, explique The Uncensored Library sur son site Web.

Éducation Capture d’écran: Joanna Nelius (Gizmodo)

Il existe deux façons d’accéder à la bibliothèque:

Pour Windows 10, téléchargez la carte à partir du site Web de la bibliothèque non censurée, extrayez le fichier et enregistrez-le dans votre dossier .minecraft sous AppData / Roaming. Pour MacOS, vous trouverez le dossier dans / Library / Application Support / minecraft / saves. Vous pouvez également vous connecter au serveur Minecraft de la bibliothèque non censurée sans avoir à télécharger la carte.

Il y a cependant quelques mises en garde à ces méthodes. Si vous essayez de télécharger et d’installer la carte à partir de votre propre ordinateur, cela ne fonctionnera que sur la version Java de Minecraft, pas Windows 10. (Cela pourrait être le même cas avec la version Mac.) Si vous essayez d’accéder à la serveur, il ne fonctionnera qu’avec Minecraft version 1.14.4, mais vous pouvez facilement restaurer la version dans le lanceur Minecraft sous «Installations». Bien que la bibliothèque soit incroyable à regarder seule, elle est plus animée avec d’autres personnes qui se promènent , en lisant les mêmes documents.

Section Vietnam Capture d’écran: Joanna Nelius (Gizmodo)

La bibliothèque elle-même est divisée en six sections, dont cinq contiennent des œuvres de journalistes censurés et une pour Reporters sans frontières. À l’entrée principale de chaque section (sans celle du RWB), il y a un piédestal avec un livre qui contient des informations sur l’état actuel de la censure du gouvernement dans ce pays, et répertorie le numéro qu’il classe sur le World Press Freedom Index. (Vous pouvez également trouver les mêmes informations sur le site Web.)

Les archives virtuelles détaillent également les journalistes présentés dans chaque section, ainsi que l’architecture et ce qu’elle représente. Le grand labyrinthe du Vietnam menant au matériel censuré, par exemple, montre à quel point le gouvernement vietnamien a du mal à accéder facilement aux informations. Ne vous laissez pas berner par les rangées interminables de livres; ce sont là pour le spectacle. Au lieu de cela, les textes les plus importants, le travail des journalistes, sont au centre des salles. Ce sont les documents que vous pouvez lire.

Ce projet vient juste d’être publié aujourd’hui, il est donc difficile de savoir si le travail d’autres journalistes censurés se retrouvera à la bibliothèque Minecraft à l’avenir, mais au moins il est là – et un moyen ingénieux de contourner les censeurs Internet pour faire entendre votre voix. Ajoutez cela à la liste déjà infinie de choses que vous pouvez faire avec Minecraft.

