La BlizzCon 2020 sera-t-elle annulée en raison du coronavirus? Blizzard répond

L’une des entreprises les plus touchées par les mesures préventives contre le coronavirus (COVID-19) est Blizzard, car elles ont non seulement impacté leur façon de travailler, mais elles ont également eu un impact sur l’organisation d’événements sur la scène compétitive de leurs titres. . Malheureusement, compte tenu de la situation, le développeur pourrait annuler son plus grand événement cette année, la BlizzCon 2020.

Blizzard a publié aujourd’hui une déclaration officielle pour discuter de la façon dont la crise mondiale des coronavirus pourrait affecter ses plans pour BlizzCon 2020 et pour informer les fans à l’avance si cela se produira ou non.

Au cas où vous l’auriez manqué: La BlizzCon 2020 devrait contenir des informations sur Overwatch 2 et d’autres jeux.

N’oubliez pas que cet événement a généralement lieu début novembre. Il reste encore de nombreux mois avant la fin de l’année, mais on ne sait pas avec certitude comment la pandémie se développera aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, c’est pourquoi, selon Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon 2020 , il est encore très prématuré de savoir si l’événement aura lieu plus tard dans l’année.

Blizzard s’intéresse à la santé de ceux qui rendent possible la BlizzCon 2020

Selon la directive, de nombreuses personnes, employés et fans, participent à l’événement et leur principal souhait est de protéger la santé de chacun d’entre eux.

“Alors que nous espérons que tout s’améliorera dans les mois à venir, nous ne pouvons pas encore savoir avec certitude si la BlizzCon 2020 aura lieu. Notre priorité absolue est la santé de notre communauté, de nos employés et de tous ceux qui collaborent à l’événement. Cela peut prendre plusieurs mois avant que nous sachions avec certitude si l’événement aura lieu et dans quelles conditions, mais dès que nous aurons des nouvelles importantes, nous vous les enverrons “, a déclaré Smith.

Cependant, l’entreprise continue de travailler sur les plans et l’organisation de l’événement malgré la probabilité qu’il soit annulé. Selon la directive, ils envisagent tous les scénarios possibles autour de l’événement et essaient d’être transparents avec cela, car les fans se préparent également plusieurs mois à l’avance pour y assister.

Que pensez-vous du statut de la BizzCon 2020? Considérez-vous que la chose la plus pertinente est d’annuler l’événement ou pensez-vous qu’il peut être réalisé? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme vous pouvez le voir, Blizzard est à un moment crucial, car BlizzCon partage chaque année ses annonces les plus importantes. L’année dernière, il a révélé quelques surprises, comme Overwatch 2 et Diablo IV, nous n’avons donc aucun doute que la prochaine édition sera pleine d’annonces importantes. Aucune alternative n’a été discutée en cas d’annulation de l’événement, mais il est possible de faire une présentation virtuelle. Nous te tiendrons au courant. Vous pouvez trouver plus de détails sur la BlizzCon 2020 sur cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.