la boîte vide est vendue au Japon

Janvier est terminé, et cela a été un long mois pour tous les fans tant attendus du Grand N pour Nintendo Direct de proposer enfin plus de détails sur Anima Crossing: New Horizons. Avec ce que nous sommes restés à la fin n’a pas été une petite chose, car l’édition Nintendo Switch du simulateur de vivre dans une ville avec des voisins anthropomorphes est la mer de Mona. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre une nouvelle console, alors Nintendo mettre une “solution” (même à mi-chemin)!

Malheureusement, si vous ne pouvez pas vous permettre une nouvelle console, vous ne pourrez pas conserver cet ensemble qui a cette édition de l’hybride à l’arrière, mais le joy-con et le dock sont toujours sublimes. Voilà pourquoi, au moins au Japon, en ce moment, Vous pouvez acheter ces produits séparément du pack complet! La valeur du joy-con est de 8228 yens, soit environ 70 euros. Et vous êtes intéressé à avoir un dock avec Tom Nook, Tendo et Nendo dessiné dessus, non? Ils le vendent également pour 6 578 yens, soit environ 55 euros. Voici le site où ils vendent le joy-con et ici le dock! Ceux-ci peuvent être réservés à partir du 8 février et seront distribués le même jour que Animal Crossing: New Horizons.

Oh, vous ne pouvez pas vous permettre ces produits non plus? Eh bien, vous avez encore une option … Rappelez-vous quand Splatoon 2 est sorti que vous pouviez acheter la boîte du même jeu mais sans cartouche? Eh bien, vous pouvez également acheter la boîte de cette édition de Nintendo Switch complètement vide Et oui, c’est aussi une question de Nintendo Japan, pour le moment. Il vaut environ 550 yens, soit 4,57 euros. Ah! Et ce n’est pas si simple: ce que vous économisez en achetant une nouvelle console, vous le dépensez sous forme de temps pour assembler la boîte. En effet, ils vous envoient le carton tel quel et vous devez le plier comme s’il s’agissait de la Nintendo Labo (bien que ceux de Kyoto vous proposent les instructions, heureusement). Ici vous pouvez le voir!

Si j’arrive en Espagne, allez-vous acheter la boîte, le joy-con ou le dock? Ou la console complète qui inclut le code du jeu?

Source 1

Source 2

Connexes