La bonne chance que vous revenez aux jeux de Gacha est sans aucun doute des conneries

Les jeux de Gacha ont à juste titre la réputation d’être des gains d’argent dangereux, remplis de trucs pour inciter les joueurs à dépenser des quantités d’argent pour de nouveaux personnages ou objets. Si vous êtes un joueur de gacha, vous faites partie d’un groupe dédié qui avertit littéralement les autres personnes de leur genre choisi. C’est parce que les astuces ne finissent jamais, et un peu de «générosité» a récemment attiré mon attention en tant que pièce de design particulièrement compliquée.

Les jeux Gacha ont obtenu leur nom des vendeurs de jouets capsule gashapon qui inspirent leur conception. Ils sont omniprésents au Japon, mais on trouve des appareils similaires dans les épiceries et autres établissements aux États-Unis. Placez quelques quartiers dans la fente, tournez la manivelle et voyez quel prix vous obtenez. Si vous voulez vraiment une figurine miniature spécifique, sortez quelques quartiers et réessayez. Les jeux Gacha, en particulier les jeux mobiles, intègrent cette boucle dans leurs conceptions. Les joueurs «tirent» pour les personnages et l’équipement en fonction du jeu, souvent en utilisant une monnaie spéciale qui peut également être achetée avec de l’argent réel. Ce sont des boîtes à butin sans les boîtes réelles. Un flash de lumière, une animation colorée. Peut-être que vous obtenez le personnage que vous voulez, peut-être pas. Si vous cherchez désespérément un résultat précis, vous dépensez plus de devises. Dans le pire des cas, vous payez pour plus de devises et essayez une autre traction.

Les boîtes à butin et les mécanismes de gacha sont controversés pour les joueurs, tout comme ils devraient l’être. Que les boîtes à butin offrent des objets cosmétiques ou des avantages – comme ils l’ont fait lorsque Star Wars Battlefront II a été révélé pour la première fois – ils sont conçus explicitement pour que les joueurs les ouvrent. Ils sont construits autour d’astuces psychologiques qui conditionnent les joueurs à faire des achats. En particulier, les récompenses de qualité sont accordées à intervalles contrôlés au lieu de chaque fois qu’ils roulent pour des objets. Les joueurs de Gacha dansent une ligne particulièrement mince entre la recherche d’objectifs quotidiens à court terme et la dépense de tonnes d’argent en tant que «baleines» à la recherche de leurs personnages préférés. Je sais par expérience; Je suis un joueur inconditionnel du jeu Gacha depuis des années.

Plus vous jouez, plus vous voyez les astuces. Vous avez souvent des moyens de les éviter. Des jeux comme Dragalia Lost et Granblue Fantasy, tous deux développés par Cygames, Inc., distribuent des tonnes de devises et de récompenses gratuites afin que les joueurs n’aient pas toujours besoin de dépenser de l’argent. (Ils sont considérés comme l’un des «bons» développeurs de gacha.) À d’autres moments, des quêtes supplémentaires donnent aux joueurs des chances de gagner des fonds dans le jeu qu’ils peuvent économiser pour des personnages spécifiques. Certains jeux de gacha sont plus justes et plus équitables. Mais même les meilleurs jeux ont une astuce sournoise: partez un moment, et vous êtes presque toujours assuré d’une récompense fantastique à votre retour.

Je l’ai observé dans de nombreux jeux auxquels j’ai joué. Final Fantasy Record Keeper, Fire Emblem Heroes, Fate: Grand Order. Faites une pause d’un mois, revenez, effectuez un tirage. Vous recevrez généralement une récompense fantastique et rare lors de votre premier “pull” après votre retour. Putain de merde, tu es la personne la plus chanceuse du monde! Vous venez de recevoir le dernier héros?

Je fonde cela sur des preuves anecdotiques, mais je suis confiant après six ans et environ sept matchs de gacha. Tu n’as pas de chance. C’est un stratagème, un stratagème enivrant. Le résultat vous donne un avant-goût du succès et augmente ces délicieuses endorphines pour vous attirer et vous retenir en tant que joueur. C’est tellement flagrant, et c’est l’un de mes choix de conception les moins préférés. Il maintient la façade comme aléatoire afin que les joueurs puissent croire qu’ils ont de la chance, mais ce n’est guère plus qu’un résultat technique. Parce que, hé! Si vous étiez chanceux maintenant, vous pourriez avoir de la chance au prochain tirage.

J’ai une relation compliquée avec les jeux de gacha. J’aime légitimement jouer quelque chose comme Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, où je peux parcourir l’histoire principale et regarder d’étranges combinaisons de mes personnages préférés de Final Fantasy se lancer dans des mésaventures. C’est marrant. Mais il y a toujours le ventre, et dans certains cas ce n’est même pas subtil. Le retour chanceux qui est tout sauf la chance est un rappel de toujours être sur vos gardes. Cela s’applique aux jeux mobiles, ou même aux événements de vacances des jeux AAA. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

