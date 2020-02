La boutique Microsoft a divulgué la date de sortie d’une collection KH

Bien que Xbox One ait reçu Kingdom Hearts III en 2019, le reste de la franchise n’est pas disponible sur cette console. Pour remédier à ce problème, Square Enix a révélé au cours de X019 que Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue étaient en route vers cette plate-forme, bien qu’une date de sortie n’ait pas été fournie à l’époque. Maintenant Grâce au même magasin Microsoft, nous savons enfin quand une partie de cette collection pourrait atteindre Xbox One.

Selon la boutique en ligne Microsoft, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue arrivera sur Xbox One le 18 février. Au moment de la rédaction de ce document, ni Microsoft ni Square Enix n’ont publié de déclaration officielle à cet égard, de même, la page contenant ces informations a été supprimée.

Cela peut signifier que l’annonce est imminente et dans quelques jours, cette collection sera entre les mains des utilisateurs de Xbox One, ou, c’était simplement une erreur. D’un autre côté, Il n’y a aucune information sur la date de sortie de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue contient trois titres:

-Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – Un passage fragmentaire –

-Kingdom Hearts Cover Couverture arrière (film)

-Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

De même, on ne sait pas si le tout nouveau pack Kingdom Hearts tout-en-un sera disponible sur Xbox One.

Via: Gematsu

.