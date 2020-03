La boutique Nintendo NY ferme temporairement en raison d’un coronavirus

De nos jours, tout le monde vit une situation qui semble plus typique d’un film, ou plutôt sur ce site, d’un jeu vidéo. Le COVID-19, ou plus communément appelé coronavirus, paralyse notre vie, mais espérons que tout le monde agira correctement pour que nous revenions peu à peu à la normalité. Ce virus a également atteint les États-Unis et des villes aussi grandes que New York commencent déjà à se préparer.

Nintendo NY ferme temporairement

Après l’arrivée de ce virus dans la Big Apple, la Nintendo NY a mis il y a quelques jours un jaugeage et des mesures d’hygiène pour éviter la contagion. Cependant, comme la situation change d’un jour à l’autre, ils ont décidé de fermeture temporairel du magasin Rockefeller Plaza. Cela a été rapporté sur son compte Twitter officiel. Nous vous laissons avec la traduction du communiqué:

Bonjour les utilisateurs de Nintendo NY,

À la lumière des récents développements dans le coronavirus (COVID-19), nous avons pris la décision difficile de fermer immédiatement Nintendo NY.

Nous continuerons à travailler avec des experts de la santé et à suivre leur exemple, et dès que nous aurons une date de réouverture, nous vous en informerons. D’ici là, nous vous rappelons de visiter Nintendo.com pour vos besoins de jeux numériques, et si vous préférez les jeux au format physique, nous vous suggérons store.nintendo.com ou d’autres détaillants. Nous espérons que nos jeux et divertissements peuvent vous apporter un peu de joie dès maintenant.

Nous nous soucions de la santé et de la sécurité de vous tous et de nos employés et apprécions votre compréhension. J’espère que le temps viendra où Nintendo NY pourra redevenir un endroit où nous nous réunirons pour célébrer les jeux, et nous espérons vous revoir bientôt.

Cordialement, vos amis de Nintendo NY.

Espérons que tout cela se produise le plus tôt possible, et vous savez les gars: #yomequedoencasa.

