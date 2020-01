La brochure de recrutement de Nintendo 2020 présente des favoris de la vieille école

Quand on pense à Nintendo, ils pensent probablement à ses jeux vidéo. Mario, Zelda, Metroid… les franchises reconnaissables. Mais comment l’entreprise attire-t-elle les talents dont elle a besoin pour innover et créer des titres pour l’avenir? En distribuant une brochure de recrutement! De plus, comme il s’agit de Nintendo, la brochure contient de merveilleux hommages à des personnages que nous n’avons vu que revenir récemment.

Cette brochure de recrutement décrit des événements étranges

Jetons un coup d’œil à certaines des pages de la brochure et voyons ce qui se passe dans chacune.

Ici, la princesse Daisy est en train de converser avec Wart sur de longues distances pendant qu’elle force Goombas à faire son travail pour elle. De toute évidence, les choses ne fonctionnent pas avec Luigi et son altesse préfère flirter avec un reptile. Donkey Kong écoute la conversation et est aussi confus que nous.

Ensuite, nous avons Luigi, Pauline, Wiggler et Spike dans un groupe, jouant peut-être “Jump Up, Super Star!” Luigi évalue ses chances avec le maire après avoir découvert la trahison de Daisy.

Enfin, Bower Jr. est montré accostant ses serviteurs tout en testant la voiture Koopa Clown. La progéniture de Bowser ne semble pas penser que le nouveau procès l’affectera du tout.

Amateurs, pensez-vous que Nintendo crée des brochures de recrutement attachantes? Faites-le nous savoir ci-dessous!

