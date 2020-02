La campagne D&D de Monte Cook: Ptolus obtient une mise à jour 5E

Le célèbre paramètre de campagne Ptolus de Monte Cook pour Dungeons & Dragons fait peau neuve pour la cinquième édition. Monte Cook Games a lancé un Kickstarer pour Ptolus: Monte Cook’s City by the Spire, qui cherche à intégrer le cadre de la campagne 2006 dans la dernière édition de D&D avec un énorme livre de campagne qui sera compatible non seulement pour 5e, mais aussi pour le Cypher Système à partir duquel Cook’s Numenera RPG est construit.

Ptolus était basé sur le cadre créé par Cook pour son jeu à domicile et était, à l’époque, le plus grand titre de RPG jamais produit par un seul auteur avec 672 pages. Basé sur la 3e édition de D & D, le livre a remporté le prix ENnie 2007 pour le produit de l’année et a introduit de nouvelles races dans le monde de D&D aux fins du cadre, y compris les elfes des hauts-fonds marins, les elfes des houes torsadées, les elfes chérubins ailés et les leonine Litorians.

Le nouveau RPG promet d’être aussi grand (et probablement plus grand) que le livre de configuration d’origine et, comme lui, se déroule dans la ville titulaire, décrite comme «une ville de mystères, de secrets et d’histoires sombres». Les contributeurs qui souhaitent recevoir le livre peuvent obtenir une copie physique pour au moins 150 $ ou un PDF pour 40 $ ou plus. Pack de niveaux de récompense supplémentaires dans le Cypher System Rulebook, la 3e version originale de la campagne (avec plusieurs titres associés) et plus encore.

Vous pouvez contribuer à la campagne ici. Avec 25 jours, il a déjà atteint cinq fois son financement avec 400 796 $ au moment de la rédaction de ce document.