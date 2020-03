La campagne Modern Warfare 2 remasterisée sur PS4, à venir sur d’autres plateformes à une date ultérieure

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 18:08 GMT

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est maintenant disponible sur PlayStation 4, et disponible en pré-achat sur d’autres plateformes, qui sortira à une date ultérieure.

Le pire secret gardé au cours des dernières semaines, La campagne Modern Warfare 2 remasterisée, est désormais disponible sur PS4.

À partir d’aujourd’hui, si vous possédez une PS4, vous pouvez jouer à la campagne entièrement restaurée et remasterisée en résolution jusqu’à 4K et prise en charge HDR sur la console. Sur PC, il comportera un framerate non plafonné ainsi qu’un support de moniteur ultra large.

Il est disponible en pré-achat sur d’autres plates-formes et sera publié après avoir été exclusif à la PS4 pendant un mois.

Si vous achetez sur PS4 ou préachetez sur d’autres plates-formes et vous recevrez le pack Demo Team Classic Ghost pour une utilisation immédiate dans Warzone.

Le pack comprend le skin UDT Ghost Operator, transformant la version de Modern Warfare de Ghost en celle vue dans la mission The Only Easy Day… Was Yesterday dans la campagne Modern Warfare 2.

Il a également la Task Force et les plans d’armes One For One, un charme d’arme, un coup de grâce, une carte de visite, un emblème, un clip vocal pour Ghost et deux sauts de niveau Battle Pass.

