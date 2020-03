La campagne The Wonderful 101 Kickstarter de PlatinumGames n’avait rien à voir avec

La campagne The Wonderful 101 Kickstarter de PlatinumGames n’était apparemment pas une question d’argent.

S’adressant à Gematsu, le directeur exécutif Atsushi Inaba (photo) a affirmé que la campagne “n’était pas du tout financée”. Au lieu de cela, il s’agissait “plutôt de mesurer l’intérêt pour The Wonderful 101”.

“C’est un jeu que nous avons toujours voulu revisiter à un moment donné, donc nous avons pensé que ce serait une bonne occasion de rassembler les fans – de les unir – et de jauger l’intérêt. Et en substance, pour sortir le jeu, “, a déclaré Inaba.

“Il ne s’agissait donc pas vraiment du montant du financement, il s’agissait de l’auto-édition, de rassembler les fans et de revisiter The Wonderful 101.”

La campagne a été lancée pour la première fois le mois dernier. L’objectif visé était de 39 373 £ (50 362 $). Cependant, dans trois jours, la campagne a permis de recueillir 1 496 626 £ (1 914 341 $) auprès de 29 188 contributeurs.

“Tout d’abord, l’argent va à la production de tous les biens – je ne sais pas si vous avez vu tous les niveaux et leurs récompenses, mais ceux-ci coûtent de l’argent à produire”, a déclaré Inaba.

“Le reste de l’argent va vers le contenu supplémentaire qui sera ajouté au jeu. Tout cela coûte de l’argent, et il faut du temps et du travail pour porter le jeu sur les plates-formes supplémentaires.

“Je tiens à préciser que nous n’avons pas fait la campagne pour” obtenir de l’argent “ou quelque chose comme ça – ce n’était pas le but. L’objectif principal était de rassembler les fans, d’évaluer l’intérêt et de trouver un bon moyen pour revoir et sortir le jeu. “

En début d’année, le développeur japonais a décroché un investissement du géant chinois de la technologie Tencent. Le mois dernier, il a été révélé que la société allait ouvrir un nouveau studio à Tokyo. Inaba a affirmé que le développeur voulait explorer de nouveaux genres et styles de jeu.