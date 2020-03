La carte Cyberpunk 2077 est basée sur la nouvelle version du jeu de société

Les fans aux yeux de faucon ont récemment remarqué que la carte Cyberpunk 2077 était plus proche de la forme d’une nouvelle version du RPG de table de Mike Pondsmith.

Il est déjà relativement connu que Cyberpunk 2077 est basé sur le célèbre jeu de table de Pondsmith, mais il est important de se rappeler que Pondsmith’s Night City – où Cyberpunk 2077 sera installé – a été répété plusieurs fois au fil des ans. C’est pourquoi Redditor Sokk650 a récemment extrait une image des forums CD Projekt Red illustrant la carte Cyberpunk 2077.

Les garçons de CDPRforums ont finalement donné un peu plus de détails sur la réalisation que j’avais il y a des mois, mais n’ont toujours pas reconnu un fait (pas si petit). Oui, c’est Morro Bay, où se trouve Cyberpunk. Oui, cet espace est d’environ 4 à 8 miles (ou quelque chose comme ça), mais c’est dans REAL WORLD SPACE… de cyberpunkgame

La question de l’échelle ici est une toute autre histoire. D’autres utilisateurs de Reddit ont déjà passé beaucoup de temps à en discuter, comparant Night City à Los Santos de GTA V (bien que cela se soit avéré relativement infructueux jusqu’à présent, étant donné que les gens n’ont pas encore joué au Cyberpunk).

À titre de comparaison (les mods, ne me faites pas ça, pas encore, écoutez-moi) La carte de Gta V à côté de LA, ce petit petit surlignage mis en évidence est Los Santos, un monde de jeu de 100 miles carrés, occupant un peu moins de 5 miles à l’échelle avec l’espace du monde réel. C’est pourquoi Night City a l’air si petit. Connectez le “.” Permet de discuter de cyberpunkgame

Donc, bien que l’échelle ne soit pas nécessairement importante à l’heure actuelle, le premier message lié ci-dessus mérite d’être examiné pour une autre raison. Comme Redditor Opfuscapist le souligne utilement dans les commentaires, Pondsmith a créé une variété de cartes Cyberpunk différentes au fil des ans. Deux d’entre eux sont illustrés ci-dessous, le premier étant un croquis de Morro Bay datant d’environ 30 ans.

Comme vous pouvez le voir, ce dernier dessin est une version plus raffinée de la première version, où les bordures de zone sont plus facilement reconnaissables. Le littoral a également été retravaillé, entraînant une augmentation de la masse terrestre au nord de South Night City.

Cette nouvelle version permet d’expliquer le positionnement des zones sur la carte Cyberpunk 2077, où South Night City a été remplacé par le City Center, qui devrait techniquement être au nord-ouest de l’endroit où il se trouve. Les zones le long de la côte ici ont encore été affinées, la carte Cyberpunk 2077 étant plus proche de la deuxième image affichée au-dessus de la première, tout en faisant une itération de sa propre initiative sur l’original de Pondsmith.

Il est intéressant de voir ce que CD Projekt Red fait différemment avec sa représentation de Night City, mais cela vaut également la peine d’examiner les parties qui semblent être les mêmes – par exemple, des zones comme Pacifica et Heywood semblent être situées presque exactement là où elles se trouvent. la version de table.

(Crédit d’image: Fandom)

Nous ne saurons pas vraiment à quoi s’attendre de la carte Cyberpunk 2077 avant le lancement du jeu plus tard cette année, mais cela vaut toujours la peine de comparer ce que nous avons jusqu’à présent au matériel source. Si vous êtes intéressé à explorer plus avant la sortie de Cyberpunk 2077, vous pouvez consulter Cyberpunk 2020 de Pondsmith sur R. Talsorian Games.

Cyberpunk 2077 devrait être lancé sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia le 17 septembre 2020. Si vous avez faim de plus de Cyberpunk, Grimes a récemment divulgué le rôle de son personnage, tandis que les gens semblent avoir découvert un œuf de Pâques cool dans la bande-annonce Cyberpunk 2077 de l’E3 2018.