la carte de sa bataille royale est plus grande que Fortnite

Activision et Infinity Ward n’ont pas pu arrêter les fuites constantes de Warzone, le bataille royale qui arrivera bientôt Call of Duty: Modern Warfare. Il y a quelques jours, nous avons annoncé votre premier gameplay, ainsi que les principaux mécanismes qui façonneront la nouvelle proposition multijoueur. Maintenant, cependant, nous vous montrerons la taille de son immense carte et comment il se compare à ses rivaux.

Bien que la semaine précédente, nous ayons pu voir le premier cliché aérien de la scène, à cette époque, il n’était pas possible de le mettre face à face avec une autre bataille royale. La bonne nouvelle est que certains curieux ils ont les mesures exacteset ont rapidement commencé à créer des comparatifs. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir leurs différences avec les cartes des champs de bataille de Playerunknown, Fortnite, Mavericks: Proving Grounds et Blackout, ce dernier étant la bataille royale de Call of Duty: Black Ops 4.

Modern Warfare peut se vanter, sans aucun doute, d’avoir la plus grande scène de l’histoire de la franchise. En fait, ses mesures – 9 kilomètres carrés – pratiquement Quadruple Blackout —2,6 km. carré—, et dépasse Fortnite par une légère marge. Bien sûr, il est en retard sur Erangel et Sanhok de PUBG; sans parler de Mavericks: Proving Grounds, qui reste à ce jour le leader dans les dimensions de l’ensemble du genre.

‘Warzone’ contre «Blackout»

Le plus intéressant de tous est que, selon des rapports récemment publiés, Warzone prendra en charge jusqu’à 200 joueurs dans le même jeu. Cette information, si elle est vraie, est essentielle, car elle suggère qu’Inifinty Ward a l’intention que sa bataille royale offre une expérience d’action frénétique et sans trop de pauses. Pour contextualiser, imaginons à quoi ressemblerait Fortnite avec 100 joueurs supplémentaires sur sa carte; Folie totale.

L’étude n’a pas encore confirmé l’existence de Warzone, et donc aussi sa date de sortie. Cependant, selon le portail VGC, la bataille royale attendue arrivera le 10 mars prochain. Autrement dit, cela ferait partie du contenu de la deuxième saison, qui a atterri le 11 février.

