La carte du Canyon des rois reviendra définitivement à Apex Legends

Après quelques saisons, la carte Fin du monde a remplacé la carte Canyon des rois dans Apex Legends. Cela ne signifiait pas sa retraite complète, car les joueurs ont eu l’occasion de lui rendre visite à nouveau grâce à des événements temporaires. Un nouvel événement axé sur Bloodhound a été annoncé aujourd’hui, ramenant la carte d’origine, ainsi qu’un mode très apprécié des fans.

Electronic Arts et Respawn Entertainment ont annoncé le nouvel événement Old Customs, qui sera axé sur la légende Bloodhound. Pour commémorer la révélation, une vidéo a été publiée qui raconte le passé de Bloodhound. Vous pouvez y voir comment le père de Bloodhound a souffert de la séduction du pouvoir. Il montre également le rituel d’initiation qu’il a vécu lorsqu’il était jeune, lorsqu’il a dû faire face à une bête puissante, ainsi qu’un événement difficile qui a impliqué sa tribu.

La carte du Canyon des Rois et Duos reviendra

Avec le début de cet événement, le 7 avril, la carte du Canyon des Rois et le mode Duos reviendront également. Rappelons qu’après avoir remplacé la carte d’origine par la carte de la fin du monde, les utilisateurs n’ont pas pu revenir sauf à certaines occasions temporaires ou lors de matchs compétitifs classés. Cependant, contrairement aux occasions précédentes, ces ajouts seront permanents, donc à partir de cette date, il sera possible de jouer avec plus d’options en dehors du mode Trios et de la carte Fin du monde.

Vous pouvez obtenir de nombreux articles à thème

L’événement Old Customs, quant à lui, sera limité et débutera le 7 avril et sera disponible jusqu’au 21 de ce mois. Pendant cette période, vous pouvez participer à des défis et débloquer des objets intéressants ainsi que d’en acheter d’autres directement dans la boutique.

Anciens défis de l’événement douanier

De nouveaux articles arriveront dans le magasin

«Lorsque les Apex Games ont atteint la fin du monde, les grands prédateurs ont fui, entraînant une énorme augmentation du nombre de maraudeurs. La plupart ont été trouvés dans la zone nord-ouest de l’arène, et Bloodhound a vu une opportunité de maintenir l’écosystème en confrontant les humains et les bêtes. Plongez dans les Bloodhound Trials où, aux côtés de votre peloton, ils affronteront des hordes de maraudeurs pour un butin de haut niveau en récompense. Mais méfiez-vous des plus dangereux: d’autres légendes qui veulent les saisir. Dans les moments de tranquillité, n’oubliez pas d’explorer l’enceinte, en particulier avec un certain chasseur à vos côtés », indique la description de l’événement.

Les skins de chasse légendaires reviendront

Nous vous laissons la bande-annonce promotionnelle partagée par Respawn Entertainment.

Maintenant que vous regardez l’histoire de Bloodhound, dites-nous, êtes-vous prêt à jouer dans cet événement? Que pensez-vous du retour du mode Duos et de la carte du Canyon des Rois?

Si vous êtes un fan de la scène compétitive Apex Legends, vous devez savoir que tous les tournois du jeu ont été suspendus en raison d’un coronavirus (COVID-19).

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.