La carte originale d’Apex Legends revient demain

Capture d’écran: Respawn Entertainment

Les joueurs d’Apex Legends à la recherche d’un peu de nostalgie pourront revenir sur la première carte du jeu demain, lorsque Kings Canyon deviendra jouable à côté de la carte actuelle, World’s Edge.

Le développeur Respawn a annoncé sur Twitter que les deux cartes seront disponibles jusqu’au 24 février. Le jeu est différent de ce qu’il était lors de son premier lancement en février 2019. Une version de base de Kings Canyon a permis à la fête de démarrer avant d’être assaillie par des monstres et de recevoir de nouvelles structures. comme Singh Labs dans la saison 2. World’s Edge est devenu la seule carte du jeu dans la saison 3, et dans la saison 4, il a subi une refonte avec de la lave et une nouvelle tour mortelle.

Respawn n’a pas précisé comment exactement ce changement sera mis en œuvre. Les joueurs choisiront-ils sur quelle carte jouer ou l’arène sera-t-elle choisie au hasard à chaque fois? Kotaku a contacté les développeurs pour plus d’informations.

Plus sur Apex Legends:

.