La célébrité Ronda Rousey rejoindra Facebook Gaming

Grâce aux jeux vidéo étant un passe-temps créé il y a plusieurs décennies, l’écart entre les générations se réduit et il est plus courant que plus de gens soient liés à cette forme de divertissement, atteignant des cercles tels que les sports ou les célébrités. La célèbre ex-combattante de la WWE, Ronda Rousey, en est un exemple, car toute sa vie, elle a été une joueuse passionnée et elle a annoncé aujourd’hui qu’elle commencerait à diffuser exclusivement pour une plate-forme.

À travers une vidéo sur YouTube et vêtue d’une tenue du Pokémon Espeon, la célèbre expulseuse d’arts martiaux mixtes a partagé avec ses abonnés qu’elle allait bientôt commencer à diffuser en continu des flux sur Facebook Gaming exclusivement. La session avec laquelle il fera ses débuts sur cette plateforme sera consacrée à Pokémon Sword & Shield, les nouvelles livraisons de l’une des franchises préférées de Rousey.

De plus, le lecteur vidéo a mentionné que ce qui est collecté dans cette première transmission ira entièrement aux efforts pour aider l’Australie à se remettre des incendies de forêt qui ont affecté une bonne partie du pays.

Si vous souhaitez suivre la transmission du Pokémon Trainer, alors vous devriez être à l’affût de leur page Facebook, car la transmission commencera le mardi 18 février à 17h00. Rousey espère faire de ces sessions quelque chose de routinier, avec une nouvelle diffusion tous les lundis, mais la date peut varier.

Nous vous laissons avec l’annonce de Ronda Rousey.

Que pensez-vous de cette alliance avec Facebook Gaming? Serez-vous au courant des transmissions de l’expeleadora? Dites-le nous dans les commentaires.

En seulement 1 an sur YouTube, Rousey compte déjà plus de 740 000 abonnés, tandis que Facebook compte plus de 11,2 millions de fans, nous ne doutons donc pas que beaucoup de ses followers apprécieront le contenu exclusif qu’il créera pour la plateforme. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur Facebook Gaming si vous consultez cette page.

