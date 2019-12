La chaise Kinn offre un design, des fonctionnalités et un confort haut de gamme à un prix moyen

J'ai passé quatre mois de journées de travail assis sur la chaise Autonomous Kinn afin que je puisse vous dire à quel point c'est bon avec un degré fiable d'expérience pratique.

Alors que je sélectionnais ma toute première vraie chaise de bureau il y a bien plus d'années que ce que je suis à l'aise de divulguer, un superviseur de l'époque m'a dit certains des meilleurs conseils que j'aie jamais entendus concernant le travail à un bureau. Votre chaise de bureau doit être exactement si confortable et bien ajustée qu'elle est oubliable lorsqu'elle est utilisée. Malheureusement … nous étions dans un magasin Staples, et je ne pense pas qu'il y avait une seule chaise là-bas qui était assez confortable ou assez réglable pour s'acquitter de la charge de Wayne.

Cependant, ses conseils m'ont coïncidé.

Avant de m'asseoir dans le Kinn d'Autonomous, j'ai testé deux autres chaises de bureau à des prix similaires. Vous n’avez pas entendu parler d’eux parce qu’ils n’ont pas réussi le test oubliable de Wayne. Le Kinn le fait et témoigne de la crédibilité d’Autonomous dans le secteur du mobilier de bureau haut de gamme.

Aujourd'hui, nous avons des dizaines de marques de chaises haut de gamme rivalisant toutes pour le confort de nos crampons et de nos dossiers. Choisir la bonne, en particulier dans une boutique en ligne sans jamais vous y asseoir, est suffisamment stressant pour vous donner envie de vous asseoir. J'utilise et j'adore déjà le bureau assis / debout SmartDesk 2 Home Office qu'Autonomous propose, alors envisager une de leurs chaises aurait dû être ma première pensée. Je n'ai essayé que deux autres chaises en premier parce que j'étais timide d'acheter tout ce que je n'avais pas assis sur le sol d'une salle d'exposition … ce faux pas sur moi.

Après des recherches, la liste des fonctionnalités de la chaise Kinn et la possibilité de réglage ont suffi pour me faire essayer un site insaturé. Je me suis dit que si seulement 80% des promesses autonomes étaient vraies, j'aurais toujours une très bonne chaise. Pourtant, si tout le reste échouait et que je détestais ça, j'utiliserais simplement leur politique de retour de 30 jours "si vous ne l'aimez pour aucune raison".

Ressorts en plastique fantaisiePhoto: Corey Foster

Construit en utilisant des ressorts en plastique TPE tourbillonnants coniques (62 d'entre eux!) Pour la base du siège, et un élastomère thermoplastique en caoutchouc-plastique spongieux (communément appelé TPU) pour la housse et le dossier du siège, le Kinn est d'un niveau supérieur confortable pendant des heures. Ces choix d'ingénierie progressistes ne sont pas seulement une question de confort. Ils permettent au Kinn de durer environ 10 fois plus longtemps que les chaises traditionnelles en tissu et en mousse.

Le Kinn est complètement réglable, encore plus que la chaise Aeron dans laquelle je suis assis à la maison. Accoudoirs haut, bas, dedans, dehors; La position du siège vers l'avant et l'arrière, la tension et la position de verrouillage du dossier inclinable et la hauteur du siège se combinent pour offrir une excellente ergonomie pour presque tous les types de corps ou situations de bureau.

Aussi fonctionnelle et confortable que soit cette chaise, son design contemporain est vraiment ce qui fait de Kinn une chaise haut de gamme à un prix moyen. Avec une structure inspirée d'une feuille et de la colonne vertébrale humaine, le Kinn a été remarqué et parlé par presque tous ceux qui sont entrés dans mon bureau ces derniers mois. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait dit quoi que ce soit à propos de ma vieille chaise d'entrepôt de mobilier de bureau au cours des trois années où je l'ai utilisée.

Élastomère thermoplastique (TPU) Photo: Corey Foster

Sachant que la plupart d'entre nous veulent au moins peu de contrôle sur l'esthétique, le design élégant de Kinn est disponible en TPU nu ou recouvert d'un tissu maillé durable, et dans une belle variété de couleurs de cadre, TPU et de couverture. Le TPU nu a tendance à soulever ma chemise dans le dos lorsque je m'assois, donc si vous glissez sur le dossier de votre chaise lorsque vous vous asseyez comme moi, optez pour l'option couverte.

Maintenant, je vous rendrais un énorme service si je ne parlais pas de la simplicité de montage de la chaise Kinn. Je n'ai pas pris le temps de déballer, mais je suis presque sûr que tout sortir de la boîte et disposer des matériaux d'emballage m'a pris plus de temps que pour assembler complètement la chaise Kinn. La construction m'a pris moins de dix minutes en utilisant uniquement l'outil fourni dans le sac de quincaillerie.

La chaise Kinn se vend à 449 $, mais Autonomous a presque toujours une vente en cours. J'ai vu que c'était aussi bas que 349 $ pendant le temps que je le testais, alors gardez un œil sur les promotions actives. Honnêtement, je ne pense pas que je pourrais être plus heureux avec une chaise de bureau que je ne le suis avec celle-ci. Je suis toujours assis là-dedans aujourd'hui et je prévois le rester pendant de nombreuses années, donc le Kinn reçoit ma recommandation complète d'être votre prochain président de bureau.

Et n'oubliez pas de consulter le bureau du bureau à domicile SmartDesk 2 pendant que vous naviguez. C'est facilement mon bureau assis / debout à petit budget préféré, et il se marie exceptionnellement bien avec votre nouveau Kinn.

. (tagsToTranslate) Kinn Chaise de bureau (t) Bureau (t) Chaise (t) Jeux (t) L'inventaire