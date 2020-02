La chanteuse Grimes donne des détails sur son personnage dans Cyberpunk 2077 et prétend être “putain de bien”

Le nouveau des créateurs de The Witcher nous laisse avec l’une des meilleures performances de Grimes.

Il reste encore un peu pour l’arrivée de Cyberpunk 2077, mais l’émotion et le désespoir peuvent être vus à parts égales pour son lancement. Le nouveau travail deCD Projekt RED, les parents du célèbre The Witcher 3: Wild Hunt, arrivent en trombe et sous la promesse d’une mise à jour gratuite sur Xbox One, un mouvement qui a été très applaudi par les fans.

Au sein de la distribution importante qui parcourent les rues deVille de nuit, nous ne trouverons pas seulement des visages commeKeanu Reeves, mais des personnalités du monde de la musique, comme le chanteurGrimes, nous surprendra par leurs performances. Grimes a offert de nouveaux détails sur son personnage,Lizzy Wizzy, lors d’une diffusion en direct. Nous vous avertissons queLe contenu de ces déclarations pourrait être considéré comme un spoiler des performances de Grimes dans Cyberpunk 2077.

L’une des meilleures performances jamais réalisées“J’ai enregistré la voix de Lizzy Wizzy, ce jeu va être putain de bon”, explique le chanteur avant la question d’un téléspectateur. “Je veux dire, je ne l’ai pas joué, mais j’ai vu comment une autre personne l’a joué pendant une heure. Je joue une pop star qui se suicide sur scène, alors ils[los cirujamos]Ils doivent venir rapidement et le faire fonctionner pour remplacer votre corps par des cyber-implants. Puis le spectacle se terminecomme un androïde. L’une des meilleures performances jamais réalisées. “

Les fans de Grimes apprécieront cette performance inhabituelle et impensable du chanteur de musique pop électronique. Nous pouvons profiter de Cyberpunk 2077 dansXbox One, PS4, PC et Google Stadiale lendemain17 septembre. Si vous voulez connaître l’incroyable histoire de la société qui se cache derrière ce jeu, nous vous invitons à lire notre rapport sur CD Projekt RED.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, Grimes, PS4, Xbox One, PC et Stadia.

.