La chasse à l’harmonie est déjà revenue à Dragalia Lost

Dragalia perdu, l’un des jeux mobiles les plus réussis de Nintendo, se joint aux célébrations de Pâques et rend à nouveau «The Hunt for Harmony», son événement à thème.

Ce nouvel événement apporte des héros de lapin et comprend une chasse aux œufs enrichissante, des batailles contre les ennemis des éléments du feu et des récompenses exclusives pour les avoir vaincus. L’événement étant déjà en cours, vous avez jusqu’à 20 avril prochain de participer, bien qu’il soit nécessaire de répondre aux exigences suivantes:

Vous avez terminé le chapitre 2 / 2-1 (difficulté normale) de la campagne principale. Vous avez terminé le chapitre 2 / 2-1 (normal) de la campagne pour jouer en coopération.

Bonne chance pour l’événement et si vous n’avez pas encore donné la chance Dragalia perdu, n’oubliez pas que le jeu n’est malheureusement pas encore officiellement arrivé en Espagne et ne peut donc pas être apprécié en espagnol.

