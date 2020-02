La Chine interdit le téléchargement de Plague Inc., un jeu pandémique réussi, pour le coronavirus

Le titre de stratégie de Ndemic Creations a été retiré de l’App Store comme annoncé par ses responsables.

L’agence centrale pour la régulation, la censure, la surveillance et le contrôle de l’Internet des La Chine a pris la décision d’interdire le téléchargement de Plague Inc. pour iOS sur tout son territoire alors que plusieurs semaines d’alerte sanitaire dans le pays pour le coronavirus de Wuhan sont déjà terminées, selon les responsables du jeu vidéo, l’équipe de développement britannique de Ndemic Creations.

L’étude prétend ne pas connaître les raisons exactes pour lesquelles elle ne peut plus distribuer ce titre de stratégie en Chine continentale, bien que tout semble indiquer que les autorités de la République populaire ont pris cette décision en raison de l’épidémie de pneumonie causée par le tristement célèbre coronavirus. Ils font face à leurs citoyens.

Ndemic Creations n’est pas d’accord avec la résolution et a déjà annoncé qu’elle tentera de constater que l’agence de régulation modifie sa position. “La L’importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations telles que les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour étudier les moyens de mieux soutenir leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19 ” .

Plague Inc. compte plus de 130 millions d’acteurs dans le monde et a récemment connu une montée en puissance de son activité, une augmentation de son nombre d’utilisateurs qui oblige ses managers à ne pas oublier de consulter les autorités de santé en cas d’avoir des doutes spécifiques sur le coronavirus.

Les mesures de prévention contre COVID-19, en dehors de cette interdiction, affectent également le secteur du jeu vidéo à d’autres égards, provoquant, par exemple, un grand dans la production d’accessoires Nintendo qui profitent à certaines personnes pour bénéficier de revente. En outre, certains événements tels que le GDC 2020 ont été mis en danger après avoir annoncé leur absence à plusieurs sociétés.

En savoir plus sur: Coronavirus, Plague Inc., Censure et jeux vidéo et Ndemic Creations.

.