La Chine interdit les ventes de croisements d’animaux: de nouveaux horizons dans une bagarre présumée de censure

Ventes importées de Animal Crossing: New Horizons ont été interdits en Chine, a-t-on appris.

L’instruction a filtré sur la plateforme de commerce électronique d’Alibaba Taobao aux vendeurs hier (9 avril) et devrait entrer en vigueur aujourd’hui. Selon les captures d’écran publiées en ligne par les vendeurs Taobao, l’interdiction affecte non seulement le jeu, mais toutes les marchandises et le matériel connexe.

Bien qu’aucun mot officiel n’ait été publié sur les raisons de l’interdiction, certains soupçonnent que cela est lié au fait que le jeu peut être utilisé pour partager des documents en ligne – tels que des slogans politiques – qui sont généralement mal vus par le gouvernement chinois. Le mode d’édition des motifs du jeu permet aux joueurs de créer leurs propres messages et slogans qui peuvent être consultés par d’autres joueurs du monde entier.

Bloomberg rapporte que le jeu est l’un des nombreux qui est utilisé pour mettre en évidence la lutte politique à Hong Kong. L’un des militants démocrates les plus célèbres de Hong Kong, Joshua Wong, a tweeté à propos de l’utilisation du jeu pour partager son message:

Animal Crossing: New Horizons n’est pas encore officiellement disponible en Chine, mais Nintendo s’associe à Tencent pour apporter une console spéciale Animal Crossing dans la région. En fait, vous ne pouvez acheter officiellement que trois jeux au moment de la rédaction, ce qui a forcé de nombreux fans chinois de Nintendo à importer des jeux et du matériel dans le pays en utilisant des services comme Taobao et Pinduoduo.

PingWest rapporte que la demande de titres comme Animal Crossing en Chine a fait monter en flèche les ventes de matériel Switch. New Horizons, comme de nombreux jeux Switch, a une option en langue chinoise bien qu’il ne soit pas encore officiellement publié sur ce territoire.

On ne sait pas si le jeu sortira réellement en Chine après cette interdiction, et si c’est le cas, il est fort probable que certaines de ses fonctionnalités seront désactivées pour éviter que les joueurs l’utilisent pour des manifestations en ligne.

