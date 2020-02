La chouette maison prend un départ enchanteur

Image: Disney

Alors que les spectacles animés s’adressent souvent à des groupes d’âge spécifiques, nombreux sont ceux qui recherchent un mélange d’humour, d’action et de poids émotionnel qui peut plaire à tous les publics. Les dessins animés qui gèrent cet exploit semblent toujours attirer un public dévoué du jour au lendemain. The Owl House, qui a été créée sur Disney Channel le mois dernier, semble être le plus récent ajout à ce terrain d’entente magique.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses séries d’action en direct comme Hannah Montana et That’s So Raven, Disney Channel n’est pas étranger aux mondes de dessins animés amoureusement conçus. À l’époque, c’était The Proud Family et Kim Possible, et plus récemment, des émissions comme Star vs The Forces of Evil et Amphibia. Oh, et Ducktales 2017 redémarre. C’est assez bien aussi.

Bien sûr, vous ne pouvez pas évoquer les favoris des fans de Disney Channel sans mentionner Gravity Falls. L’émission, qui se concentre sur les aventures paranormales originales de la famille Pines, figure facilement parmi les dessins animés les plus appréciés des deux dernières décennies, s’alignant sur des succès animés tels que Adventure Time et Steven Universe. Et c’est Gravity Falls qui nous mène à The Owl House. Dana Terrace, officiellement artiste du storyboard pour Gravity Falls, est le créateur de The Owl House, tandis que le créateur de Gravity Falls Alex Hirsch prête ses talents vocaux à quelques-uns des personnages de la série.

Oh Luz … Image: Disney

The Owl House suit Luz Noceda (Sarah-Nicole Robles), une adolescente dominicaine-américaine qui tombe dans un royaume fantastique regorgeant de démons et de magie. Luz est bientôt prise en charge par la sorcière rebelle Eda (Wendie Malick), qui réside dans le titulaire Owl House aux côtés de son acolyte démoniaque King (Hirsch). Il y a aussi le gardien de maison Hooty (également Hirsch), un visage de hibou hurlant intégré à la porte d’entrée.

Luz est présentée comme un paria dans son propre monde, une idiote qui aime “éditer des clips d’anime sur de la musique et lire des livres fantastiques avec des histoires compliquées.” C’est une représentation qui résonnera avec de nombreux téléspectateurs qui ont grandi avec le même comportement maladroit et trop zélé. C’est un choix de personnage intelligent et sincère, étant donné que de nombreux dessins animés ont tendance à faire du solitaire ringard un acolyte ou une partie d’un bâillon en cours d’exécution. Luz est bizarre, mais c’est aussi un personnage aux aspirations élevées (quoique d’un autre monde). Elle a sa chance de retourner dans le monde humain, mais fait le choix de rester et de s’entraîner en tant que sorcière sous Eda.

Eda elle-même est un peu en désordre. C’est essentiellement une criminelle magique qui se spécialise dans la localisation et la vente de curiosités humaines à des clients locaux minables. Ses capacités puissantes et ses antécédents sordides (qui prennent une tournure intense dans le quatrième épisode de la série) en font certainement le personnage le plus intéressant. La nature indépendante et secrète d’Eda ne cadre pas bien avec son nouveau rôle de mentor de Luz, mais c’est ce conflit qui rend leur relation professeur-élève en évolution à surveiller. Luz a beaucoup à apprendre et Eda a beaucoup de place pour la croissance émotionnelle.

Eda et KingImage: Disney

Et puis il y a King, l’incarnation démoniaque d’un complexe napoléonien qui ressemble à un mélange entre un chiot loup et le Pokémon Cubone. Alors que le soi-disant «roi des démons» a soif de pouvoir et de gloire, il est évident dès le début que King est principalement là pour ajouter une énergie maniaque d’Invader Zim et jouer le papier comique dans des situations plus graves. King est un adorable connard tout-savoir dans la même veine que Grankle Stan, le cantankerous de Gravity Falls, qui a également été (surprise) exprimé par Hirsh.

Alors que les personnages principaux ont chacun leur propre charme, c’est leur monde commun, The Boiling Isles, qui se présente comme la véritable star de la série. The Owl House se penche sur le genre fantastique, et il le fait avec l’intensité brûlante d’un crâne enflammé de cent pieds. Les Boiling Isles sont incroyablement étranges, mélangeant des aspects bien connus de la haute fantaisie et de la mythologie avec des vibrations d’horreur tordues. Le directeur artistique de Owl House, Ricky Cometa, a noté qu’il était inspiré par les œuvres fantastiques emblématiques de Hiéronymus Bosch et John Bauer, et c’est facile à voir. Vous ne savez jamais ce qui se trouve dans le coin suivant ou caché en arrière-plan, et c’est une merveille à voir.

Il est difficile d’évoquer le trope de la «sorcière en formation» et de ne pas faire de comparaisons avec des séries de livres comme Harry Potter et des films comme le service de livraison de Kiki, mais The Owl House fait de son mieux pour se démarquer tout en rendant hommage et en se moquant. Au lieu de l’École de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, The Boiling Isles abrite la plus sinistre Académie de magie et de démoniaque d’Hexside, où les élèves peuvent étudier pour donner vie à leurs propres abominations. Il y a un danger dans la magie, et The Owl House n’a pas peur de pousser cette sombre leçon chaque fois qu’elle en trouve l’occasion.

Les îles bouillantes, dans toute leur splendeur terrifianteImage: Disney

J’ai vraiment apprécié The Owl House jusqu’à présent. Dana Terrace et son équipe ont fait un excellent travail pour bricoler un monde fantastique qui semble à la fois familier et inexploré, tout en présentant des personnages relatables que le public, petits et grands, adorera à coup sûr. C’est un gros paquet de plaisir effrayant, adorable et magique.

La série a un tas de potentiel, et je ne serais pas surpris si elle devenait le prochain grand fandom d’animation au cours des mois et des années à venir.

Les téléspectateurs ne savent pas si The Owl House est un bon choix pour eux ou leurs enfants devraient regarder le premier épisode de l’émission, qui peut être trouvé dans son intégralité sur YouTube.

Ceux qui ont déjà sauté dans le train hype de Owl House seront heureux d’apprendre que l’émission a été éclairée par le vert pour une deuxième saison avant sa première en janvier. Les abonnés de Disney +, qui se demandent peut-être pourquoi la série n’est pas apparue sur le service de streaming, devront attendre la fin de la première saison pour commencer leur frénésie d’épisodes disponibles.

