La chronologie complète de l’histoire d’horreur américaine | Saison 1 à saison 9 (toutes saisons)

Vous êtes-vous déjà demandé comment tous les événements d’American Horror Story s’inscrivent dans une même chronologie? Ryan et Greg vous ramènent à travers chaque saison de AHS dans l’ordre chronologique. Depuis les premiers jours de Roanoke et les origines des sorcières Coven, aux arrêts à la Maison du meurtre et à l’Hôtel Cortez, et bien sûr, jusqu’à l’Apocalypse et dans le temps jusqu’en 1984.