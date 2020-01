La classe D&D de Hunter de sang reçoit une refonte majeure de Matthew Mercer

Rôle critique DM La classe Blood Hunter de Matthew Mercer a introduit une nouvelle option pour les personnages martiaux dans D&D, et maintenant elle a reçu une grosse refonte. Mercer a publié lundi une nouvelle version de la classe homebrew sur DM’s Guild, qui introduit de nouveaux éléments dans la classe ainsi que plusieurs changements et rééquilibrages importants.

Le Blood Hunter a été introduit pour la première fois après que Mercer a exécuté son one shot «D & Diesel» avec Vin Diesel pour promouvoir son film The Last Witch Hunter en octobre 2015. La classe, qui voit ses praticiens affronter des malédictions et des ténèbres afin de combattre les monstres, rapidement est devenu un choix populaire pour les joueurs et est une option sélectionnable dans D&D Beyond avec d’autres options de rôle critique comme le Gunslinger.

Mercer explique sur la page DM’s Guild pour la nouvelle version que «J’ai bricolé ma première tentative de cette classe avec une expérience de conception maigre et je l’ai jeté sur Internet avec une grimace. Quelques années d’itérations, et des quantités incroyables de commentaires très bien pensés du Web plus tard, j’ai appris beaucoup plus sur la conception et l’équilibre amusants… et je voulais essayer de repenser cette classe à partir de zéro. . “

L’un des plus grands changements dans cette nouvelle version est que les capacités arcaniques du Blood Hunter ne sont plus basées sur la sagesse, mais plutôt sur l’intelligence afin de refléter la nature arcanique de la classe et d’augmenter la représentation des personnages martiaux basés sur l’Int. Le nouveau Blood Hunter change également la nature des Blood Maledicts; au lieu d’abaisser les points de vie maximum, il fait des dégâts pour rendre le suivi des dégâts plus simple. Cela se traduit également par un léger buff, en particulier dans les niveaux inférieurs, en ce que les points de vie abaissés facilitent la mort instantanée par nature de dégâts massifs. Mercer a également ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment des Blood Curses et une modification de la marque aux quatre sous-classes.

Mercer note que «Alors que la première version de tout nouveau design aura ses problèmes, je me sens beaucoup plus confiant quant à l’orientation de cette classe et à sa place dans mes jeux et dans le monde. J’espère que vous apprécierez cette nouvelle version améliorée du Blood Hunter! »Il a précisé sur Twitter que la mise à jour de la classe arrivera bientôt à D&D Beyond également.

Le Blood Hunter original est toujours disponible sur DM’s Guild pour ceux qui préfèrent cette version. Tous les revenus des achats de la version 2020 au cours des deux prochaines semaines seront reversés à l’organisme de bienfaisance AU Brushfire Relief, qui aide les personnes touchées par les incendies de brousse en Australie.