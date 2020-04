La Coalition dit que tout va bien Gears Tactics si elle ne figure pas en tête des classements Steam

Le développeur de Gears of War, The Coalition, a déclaré que le Xbox Game Pass lui donne la liberté de ne pas se soucier de ses jeux en tête des charts Steam.

S’adressant à VentureBeat, le studio a déclaré que Gears Tactics ne tirant pas directement en haut des graphiques Steam n’était plus un problème grâce au service d’abonnement de Microsoft. Le jeu devrait être lancé demain (mardi 28 avril) sur Windows 10 et la plate-forme de Valve.

«Nous avons certaines attentes et nous mesurerons celles-ci en termes de ventes unitaires», a déclaré le directeur des opérations de la Coalition, Mike Crump.

«Mais Game Pass nous libère un peu de la nécessité de dépendre uniquement de ces types de mesures pour réussir. … Mais quand nous décidons de faire un jeu ou non. C’est bien d’avoir toutes ces différentes mesures de réussite et de ne pas être lié à une seule mesure de “ avez-vous vendu un certain nombre d’unités à un certain prix ou pas ” parce que je pense que cela nous permet vraiment de prendre des risques et d’essayer des choses qui nous ne le ferions pas autrement. “

Le Xbox Game Pass a été lancé pour Windows en août 2019 après avoir été annoncé plus tôt cet été à l’E3.

Microsoft a déclaré avoir enregistré des chiffres record sur Xbox Live, Game Pass et Mixer fin mars grâce à la pandémie de coronavirus COVID-19.