La collaboration de Dragalia Lost x Monster Hunter amène Rathalos dans le jeu

Publié le 16 janvier 2020 par Elias dans Mobile, Actualités

Rathalos arrive dans le monde de Dragalia Lost. L’équipe Dragalia Lost a partagé une image 3D de la créature destructrice, avec laquelle les joueurs courageux peuvent former un pacte de dragon avec pendant l’événement. L’équipe a plus d’informations à venir et demande aux joueurs de garder un œil et d’attendre avec impatience le nouveau contenu. Êtes-vous impatient d’ajouter le puissant Rathalos à votre trésor de dragons?

