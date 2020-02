La collection Double Dragon et Kunio-kun arrivera à l’ouest

Il y a quelques semaines, nous vous avons annoncé l’arrivée possible d’une collection de jeux de la série Double Dragon et Kunio-kun pour l’Occident. Eh bien, Arc System Works a réalisé le rêve de beaucoup d’entre nous et localisera cet incroyable package pour notre région. La Double Dragon et Kunio-kun Retro Brawler seront disponibles sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC le 20 février 2020.

Bien qu’en Amérique nous ayons réussi à recevoir une bonne quantité de jeux Double Dragon, avec Kunio-kun nous n’avons pas eu autant de chance. Pour notre chance, Cette collection aura plus de 10 titres qui seront disponibles en anglais pour la première fois.

Au total, le Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler propose 18 titres, trois de Double Dragon et 15 de Kunio-kun. Voici la liste complète:

-Crash’n the Boys Street Challenge

-Double Dragon

-Double Dragon II: La vengeance

-Double Dragon III: Les pierres sacrées

-Rénégade

-River City Ransom

-Super Dodge Ball

-D $ Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

-D $ Nekketsu Story

– Drame spécial de la période historique de Kunio-kun!

-Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

-Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

-Nekketsu Fighting Legend

-Nekketsu High School Dodgeball Club

-Nekketsu High School Dodgeball Club – Histoire de football

-Nekketsu Renegade Kunio-kun

-Nekketsu! Street Dunk All-Out Dunk Heroes

-Surprise! Nekketsu Nouveaux records! La médaille d’or lointaine

Tous ces jeux comporteront des missions qui vous permettront d’obtenir des objets de personnalisation pour vous lorsque vous jouez en ligne. Il existe également des titres que vous pouvez apprécier en ligne en multijoueur. Double Dragon et Kunio-kun Retro Brawler seront disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 20 février 2020.

Via: Siliconera

.