Les jeux PlayStation Plus de février sont un bon groupe, avec Bioshock: The Collection contenant les trois jeux Bioshock et leur DLC solo. Il y a aussi, dans une torsion, un troisième jeu pour PS VR. Comme toujours, ces jeux ne sont «gratuits» que si vous avez un abonnement PS Plus actif.

Les jeux PS Plus de février sont:

Bioshock: The CollectionThe Sims 4Firewall Zero Hour (PS VR requis)

.