La collection Kunio-kun World Classics semble enfin arriver en Occident

Ce n’est que la semaine dernière que nous disions à quel point le Kunio-kun la série était, et maintenant cette semaine, il a été découvert le Kunio-kun: la collection World Classics sera apparemment localisé.

Selon un tweet de Gematsu, ces informations proviennent de la base de données d’informations PSN Gamstat, qui répertorie la même collection que le “Pack Rétro Double Dragon & Kunio-kun Brawler“et inclut l’image ci-dessus. La version originale de cette collection a été mise à disposition pour le Switch, la Xbox One et la PlayStation 4 au Japon, donc une sortie sur le système de Nintendo localement semble très probable.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du jeu original, qui comprend un mélange d’expériences Kunio-kun et Double Dragon, allant du sport à l’action beat’em up plus traditionnelle.

Est-ce la collection que vous attendiez? Faites le nous savoir.

