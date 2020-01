La collection obtient l’âge pour Nintendo Switch

Tant que la Nintendo Switch est sortie, il n’y a pas de bibliothèque très solide de jeux FPS classiques ou réputés sur la console hybride Nintendo. Bethesda a fourni un support important à l’appareil avec les sorties de la série Doom et Wolfenstein, en plus de Blizzard qui a récemment porté Overwatch, le tireur d’équipe, sur le Switch. Une autre franchise FPS majeure pourrait bientôt arriver sur la plate-forme, car le Taiwan Games Rating Board a récemment donné une évaluation de package pour une version Nintendo Switch de Bioshock: The Collection.

La publication a été publiée récemment sur le site Web du Digital Game Rating Committee de Taiwan, répertoriant Nintendo Switch comme plate-forme pour Bioshock: The Collection. Cette anthologie, précédemment publiée sur PlayStation 4, Xbox One et PC, contient Bioshock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, ainsi que tout le contenu additionnel pour les jeux en solo, le «Columbia’s Pack DLC le plus fin et commentaires exclusifs du réalisateur par les développeurs Ken Levine et Shawn Robertson.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de mot officiel de l’éditeur Take-Two Interactive sur la possibilité que Bioshock: The Collection arrive sur Nintendo Switch. Pourtant, dans le passé, ces premières listes de notes ont été de solides indicateurs des prochaines sorties de jeux. Nous sommes sûrs d’en savoir plus sur ce port bientôt, surtout si une nouvelle Nintendo Direct approche à grands pas.

