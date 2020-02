La collection XCOM 2 et le corps complet de Catherine évalués pour la Nintendo Switch en Corée du Sud

Voici deux faits de jeu fiables – s’il y a un jeu majeur qui n’est pas sur Nintendo Switch, les propriétaires de la console Nintendo voudront un port, et si un port est en cours, il sera probablement dévoilé accidentellement par un comité de classement. Cela s’est une fois de plus réalisé, GameXplain découvrant que Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection ont toutes deux été notées pour le Switch en Corée.

Aucun jeu n’a encore été officiellement confirmé pour la sortie, mais ces classifications d’âge sont souvent une forte indication que le jeu arrive. Ce ne sont pas non plus les seuls ports à avoir récemment reçu des notes – en janvier, le BioShock: The Collection a été noté à Taïwan.

Catherine: Full Body est une version élargie de Catherine de 2011, qui a ajouté un troisième intérêt amoureux et de nombreux nouveaux contenus au jeu. La collection XCOM 2 contient tout le contenu précédemment publié pour XCOM 2, ce qui en fait un package de taille.

Les deux jeux ont bien passé en revue, avec Catherine: Full Body recevant un 8/10 dans notre revue, et XCOM 2 recevant un 9/10.

La Nintendo Switch se prépare pour un grand 2020, avec Animal Crossing: New Horizons qui sortira en mars, et de nombreux autres jeux attendus cette année.

À l’affiche: Catherine: revue vidéo du corps entier

