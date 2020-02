La communauté des Sims 4 a gardé en vie l’héritage du modder Scumbumbo

Le moddeur des Sims 4 Scumbumbo est décédé, mais les membres de la communauté du jeu se sont efforcés de garder son héritage en vie.

Comme l’a rapporté Kotaku, Scumbumbo a perdu la vie l’année dernière, cependant, son site Web fonctionne toujours grâce à un groupe de moddeurs qui s’associent pour garder ses mods à jour.

Le site Web de Sumbumbo a maintenant une section in memoriam, divers membres de la communauté Les Sims 4 ont laissé des messages.

“Scumbumbo était un pilier du modding dans cette communauté, il avait un sens de l’humour méchant, et une énorme quantité de patience et d’habileté pour guider les gens à travers l’immense complexe”, a déclaré Triplis.

Le moddeur a continué à le décrire comme “patient et prêt à aider les moins informés, et avec un sens de l’humour mélangé. Il est difficile de mettre en mots la différence qu’il a faite dans cette communauté et dans ma propre vie.”

Un autre modder, Deaderpool, a déclaré: “Scumbumbo a énormément contribué au développement de Sims 4 et a également été un mentor pour moi.

«Il était un grand professeur et avait plus de patience que je ne pourrais jamais prétendre avoir quand il s’agissait de gens qui posaient des questions techniques sur le modding.

“Ses tutoriels et ses mods ont été un point de départ pour mon apprentissage de la création de scripts pour les Sims 4. MCCC ne serait pas là sans ses conseils. Je l’ai toujours respecté et j’ai apprécié tout ce qu’il a fait. Repose en paix, Scumbumbo.”

En octobre 2019, la franchise The Sims avait généré plus de 5 milliards de dollars de revenus à vie. Fin décembre 2018, les Sims 4 avaient gagné 1 milliard de dollars.