La communauté Punch-Out Speedrunning a passé cinq ans à essayer de battre un joueur et tous ses records

Au début des années 90 et au début des années 2000, Punch-Out pour la NES de Mike Tyson était un jeu de speedrunning précoce populaire. Mais finalement, les joueurs ont évolué. Cependant, un joueur est retourné dans certains anciens sites de fans de Punch-Out en 2010 et a découvert que chaque record du monde à l’époque avait été établi par un joueur, Matt Turk. Personne n’avait même égalé ses temps.

Cette histoire, d’une communauté se réunissant pour vaincre un joueur expert, est au centre du dernier documentaire de Youtuber Summoning Salt. La vidéo dure près d’une heure, mais je recommande fortement de la regarder. Je n’ai aucun intérêt pour les speedruns Punch-Out, mais le documentaire est merveilleusement édité et rythmé. À la fin de celui-ci, j’étais sur le bord de mon siège en me demandant comment tout cela finirait.

Matt Turk. Ce joueur avait battu tous les combats du jeu, tous les 14, plus rapidement que quiconque. Ces temps avaient été reculés au début des années 2000, vers 2003 et 2004. Il n’y avait pas de preuve vidéo, car de nombreux joueurs n’avaient pas à l’époque l’équipement pour enregistrer et télécharger des speedruns. Mais Turk a rédigé des articles longs et détaillés sur plusieurs de ses dossiers. La plupart des gens pensaient donc que ces temps étaient légitimes. Et tout le monde a convenu qu’ils étaient incroyablement rapides. Ces enregistrements Punch-Out étaient si rapides que lorsqu’un joueur du nom de Sinster1 a redécouvert ces enregistrements en 2010, personne ne les avait même liés au cours des cinq années ou plus depuis leur enregistrement.

Sinster1 a donc décidé qu’il serait intéressant d’essayer de battre ou de nouer ces temps, même s’il doutait que ce soit possible. Au cours des cinq années suivantes, de nombreux joueurs se sont réunis pour éliminer lentement à certaines époques turques. Il a fallu des années de tentatives, d’enquêtes et de chance pour égaliser certains moments de Turk et encore moins les battre.

Une partie du problème est que, pour certains records, Turk semblait avoir réussi des descentes presque parfaites. Cela signifiait qu’il avait réussi plusieurs coups parfaits en un seul combat, tout en broyant des milliers de combats pour avoir de la chance de son côté. Certains combats nécessitent des mouvements spécifiques et si le boxeur AI ne le fait pas, vous ne pouvez pas établir un record du monde ni même vous approcher.

Toute la vidéo vaut le détour et vous pourriez être surpris de savoir qui a fini par être le combat le plus difficile pour les joueurs.

