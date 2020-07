La communauté soutient Neil Druckmann après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La controverse entourant The Last of Us: Part II est devenue disproportionnée et a cédé la place à un environnement toxique dans lequel toute critique constructive et argumentée disparaît avant la vague d’insultes et d’attaques qui ont cessé de viser le jeu. à ceux qui l’ont créé et ont participé à son développement. Il y a quelques jours, l’actrice qui incarnait Abby a signalé des menaces de mort; Aujourd’hui, Naughty Dog a fait une déclaration à ce sujet et Neil Druckmann a fait de même en affichant les attaques qu’il a reçues sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques heures, Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us: Part II, a exposé sur son compte Twitter officiel les attaques qu’il a subies après les débuts du jeu et au milieu de la controverse qui l’entoure. En ce sens, Druckmann a noté: « Vous pouvez soit aimer ou détester le jeu et partager vos réflexions à ce sujet. Malheureusement, bon nombre des messages que j’ai reçus sont vils, haineux et violents. Ce ne sont que quelques-uns d’entre eux (je pense que c’est important les exposer. Attention: transphobie, homophobie, antisémitisme, etc « .

Vous pouvez aimer ou détester le jeu et partager vos réflexions à ce sujet. Malheureusement, trop de messages que j’ai reçus sont vils, haineux et violents. En voici quelques-unes (il est important de les exposer). Avertissement de déclenchement: transphobe, homophobe, antisémite, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa – Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5 juillet 2020

Après la libération du créateur, les membres de la communauté ont rapidement montré leur soutien et condamné les attaques qu’il a reçues. À cet égard, Mat Piscatella, analyste chez NPD Group, a qualifié la situation de répugnante, tandis que Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a estimé que les propos haineux sont inacceptables et a estimé que ceux qui justifient ce type d’action pour le simple fait de qu’un jeu n’était pas à leur goût d’accord, alors, avec des actes de haine et de harcèlement.

C’est absolument odieux. https://t.co/5f7GEk9VB6 – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 5 juillet 2020

Ne pas aimer un jeu est une chose. L’envoi de menaces de mort, d’antisémitisme ou d’autres messages haineux en est une autre. C’est dégoûtant et inacceptable. Si vous pensez que c’est « mérité » parce que vous n’aimez pas le jeu, vous admettez essentiellement que vous êtes bien avec la haine et le harcèlement comme celui-ci. https://t.co/fARENnZJqN – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5 juillet 2020

Pour sa part, Cory Barlog, directeur de God of War, et qui a exprimé son soutien à Druckmann depuis le début de la controverse, a été plus direct dans sa réponse:

baise ces gens, mec. même quand je n’ai plus rien à donner, baise-les. – Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) 5 juillet 2020

De la même manière, les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur soutien au directeur de The Last of Us: Part II, condamnant les attaques qu’il a reçues, définissant la situation comme inacceptable et soulignant que cela est allé trop loin, car il y a des commentaires qu’ils souhaitent que le créateur soit assassiné par un fan monté en colère.

