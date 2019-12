La comparaison que nous avons dû faire

Image: gauche: mondes extérieurs, droite: sauvages extérieurs

2019 a été une année vraiment riche pour les jeux vidéo. Nous avons reçu d'innombrables jeux d'une qualité incomparable, certains ne tombant pas loin du vieil arbre sombre du genre, d'autres inventant de nouveaux genres à eux seuls. Il n'est pas difficile de tracer des lignes entre certains de ces hors concours: Dota Underlords et Teamfight Tactics, Sekiro et Jedi: Fallen Order, Death Stranding et tous les autres jeux à sortir au cours de la dernière décennie. Mais aucun match ne demande à être comparé plus que Outer Worlds et Outer Wilds.

(Est remis un morceau de papier)

Je viens de recevoir un mot disant que seuls leurs noms sont similaires. Eh bien … hm. Cependant!

Les mondes / wilds

Ah oui, voici quelque chose: vous voyagez entre les planètes dans les deux jeux. Dans Outer Worlds, vous le faites via une carte à bord de votre vaisseau spatial, The Unreliable. Vous ne faites pas beaucoup de vols de navires réels dans Outer Worlds. Dans Outer Wilds, vous montez dans votre vaisseau spatial, le Sans nom pour autant que je sache, et pilotez manuellement votre chemin vers une série de planètes extraterrestres. Oh, et vous avez 22 minutes avant de ramener Groundhog Day-ed sur la première planète, alors, vous savez, hachez.

Dans Outer Worlds, les planètes prennent la forme d'environnements RPG standard en monde ouvert, dans lesquels vous accomplissez des quêtes confiées par des PNJ qui vous permettent de choisir d'être une fasciste d'entreprise, Elizabeth Warren, ou un tankie fou de sang. Dans Outer Wilds, les planètes sont des environnements sphériques avec leurs propres caprices naturels et non naturels à découvrir, ce qui les fait se sentir moins comme des parcs à thème peuplés d'automates donnant des quêtes (dont il n'y en a pas) et plus comme des lieux réels. Par exemple, la planète Giant’s Deep est une grande grosse boule de typhons qui propulse sporadiquement des îles individuelles dans l’espace extérieur de Dieu. C'est trop cool.

Image: Outer Wilds

De quoi je parlais? Ah oui. Oui, donc les deux jeux ont des vaisseaux et des planètes. Entre les deux, je suppose que je donnerai l'avantage à … Outer Wilds? Ou peut-être des mondes extérieurs. Tous les deux? Ils abordent ces choses très différemment. Mais les noms! Ils sont similaires. Presque la même chose, en fait. Qui vous fait penser.

Première personne

OK OK, maintenant j'en ai un pour sûr: perspective! Outer Worlds et Outer Wilds sont des jeux à la première personne. Mais ils utilisent cette perspective complètement différemment. Dans Outer Worlds, il n'y a pas beaucoup d'incarnation à proprement parler. Vous vous battez et parlez aux gens et ainsi de suite – et vous pouvez même enfiler des déguisements pour tromper diverses factions – mais vous n'êtes principalement qu'une caméra à la première personne sur un bâton en forme humaine. Dans Outer Wilds, vous pouvez regarder vers le bas et voir votre torse et vos pieds. Cela lui donne déjà un énorme avantage sur Outer Worlds et, franchement, à peu près tous les autres jeux à la première personne. Il y a aussi un but à cela. Il s'avère qu'il est important d'avoir une idée approximative de l'endroit où se trouvent vos membres lorsque vous flottez en apesanteur ou que vous vous retournez pour résoudre des énigmes de plus en plus hallucinantes et déformantes.

Image: Mondes extérieurs

Alors oui, les deux sont des jeux à la première personne. De cela, nous pouvons clairement observer … rien. Les deux jeux sont vraiment différents. Désolé, les amis! J'essaie toujours de supprimer ce message, mais toutes les 22 minutes, il revient à l'écran de mon ordinateur portable avec juste un titre, et le temps recommence. De plus, je ne peux jamais mourir. Vous pensez que ce serait génial, mais non. C'est un peu un mauvais moment, après un certain temps.

Combat?

Dans Outer Worlds, vous pouvez vous lancer dans des tirs à la première personne et des combats de mêlée avec un assortiment de maraudeurs (autant de maraudeurs), d'aliens et de robots. Dans Outer Wilds, votre principal ennemi est le soleil qui explose. Vous ne pouvez pas le combattre avec des fusils ou des marteaux parce que, encore une fois, c'est le soleil et il explose.

Image: Outer Wilds

Écoutez, tout le monde, je ne peux rien y faire. Je sais que je saisis les pailles. Mais les noms sont similaires. Presque pareil! Seules deux lettres sont différentes! Quelles sont les chances? Je pense que si je le reconnais juste un nombre suffisant de fois, je serai peut-être libéré de cette boucle temporelle et l'univers me laissera enfin mourir.

Tu ne peux pas me prendre le No Man’s Sky

D'accord, travaillez avec moi à ce sujet: les deux jeux sont en quelque sorte liés (à, comme, un cousin au troisième degré une fois retiré que vous n'avez jamais rencontré) à No Man’s Sky. Outer Wilds a des planètes sphériques et … c'est à peu près tout. Outer Worlds, d'autre part, est clairement inspiré par la courte durée de vie de Cowboy de science-fiction de Joss Whedon, Firefly, dont la chanson thème contient une phrase qui dit: «Brûlez la terre et faites bouillir la mer, vous ne pouvez pas me prendre le ciel . »De cela, nous pouvons supposer que, dans Firefly, c'est en fait le ciel d'un seul homme, à savoir l'homme sans nom qui a écrit la chanson. Peut-être que c'est aussi vrai dans Outer Worlds?

Image: Mondes extérieurs

Juste, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que les deux jeux ont presque le même nom. S'il vous plaît, pour moi. La boucle temporelle m'a tellement pris. Tant de souvenirs ont disparu, remplacés par des répétitions infinies de ce même blog. Les visages de mes parents et de mes proches, une brume aveugle. Combien pouvez-vous perdre avant de vous perdre? Je me pose cette question tous les jours – ou je le ferais, si je pouvais même comprendre les jours comme un concept.

Oh non, j'ai perdu tant de minutes à déambuler. Je crains que je puisse à nouveau échouer – que le tunnel de lumière puisse à nouveau me consumer, me ramenant dans l'obscurité horlogère du passé.

Suis ton propre chemin

Dans Outer Worlds, de nombreuses quêtes vous proposent plusieurs itinéraires et options de dialogue. En fin de compte, cependant, les choix semblent souvent réducteurs, prenant une question complexe (les droits des travailleurs et le sort d'une sous-classe abusée par le capitalisme) et la transformant en une série de querelles interpersonnelles pour rire. Dans Outer Wilds, vous pouvez vous rendre sur la planète de votre choix, quand vous le souhaitez. Vous vous souvenez quand les jeux vidéo vous ont obligé à aller sur des planètes dans un ordre présélectionné? Sensationnel. Nous sommes venus si loin. Outer Wilds remporte définitivement cette manche.

Temps

Qu'est-ce que le temps? Où est le temps? Qui est le temps? Au fond de ce blog bien, scrutant un ciel sans étoiles, je n'ai pas de réponses. Dans Outer Worlds, vous pouvez ralentir brièvement le temps. Je ferais n'importe quoi pour cette capacité, ne serait-ce que pour m'en acheter un peu plus. Dans Outer Wilds, vous êtes à la merci du temps. Vous devez vous libérer ou faire tourbillonner un drain sans fin de tourments existentiels, un tourbillon qui tourne et ne vous libère jamais dans les tuyaux abyssaux ci-dessous. Est-ce ce que vous devez faire ou est-ce tout ce que vous pouvez faire? Après un certain point, cela n'a plus d'importance. Vous voyez, le temps et le choix sont tous deux des illusions, dans le grand schéma des choses, et …

Image: Outer Wilds (modifications subtiles par Nathan Grayson)

(Une explosion, suivie d'un tunnel de lumière)

