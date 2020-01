La compatibilité ascendante de PS5 et Xbox Series X pourrait aider à améliorer les ventes de GameStop

Le détaillant de jeux vidéo GameStop a du mal. Le dernier rapport financier de la société a montré une baisse des revenus à deux chiffres pour la période des fêtes, et le ralentissement a été attribué en partie à la fin du cycle de console actuel.

La direction de GameStop est optimiste quant au fait que les choses vont changer au cours de l’année à venir lorsque la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront publiées, ou plus tôt. S’exprimant lors de la conférence ICR 2020 à Orlando, en Floride, le PDG de GameStop, George Sherman, a expliqué comment les lecteurs de disques des consoles de nouvelle génération et la compatibilité descendante devraient bénéficier à GameStop.

“Si vous pensez aux attributs des nouvelles consoles que nous attendions avec une haleine appâtée, l’une était qu’il aurait un lecteur de disque à l’avenir et c’est le cas. La deuxième partie est rétrocompatible. La capacité de tous les jeux des générations précédentes travailler sur la nouvelle console est là “, a expliqué Sherman.

Les ventes de matériel et de logiciels chez GameStop ont chuté, et une façon de penser est que les clients hésitent à acheter des jeux et des consoles parce que de nouveaux arrivent. Étant donné que la PS5 et la Xbox Series X prendront en charge les jeux PS4 et Xbox One existants avec une compatibilité descendante, Sherman a déclaré qu’il espérait que les gens s’en rendraient compte et commenceraient à dépenser plus avec GameStop.

“Je pense qu’il y a encore un peu de processus éducatif en cours avec le client sur ce que signifie la compatibilité descendante. Nos fanatiques du jeu le comprennent bien; ils savent exactement ce que cela signifie, mais nous pensons qu’il y aura une résurgence avec les nouvelles consoles maintenant que tout le monde sait que vos jeux vont fonctionner “, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas de l’argent jetable. Ce sera quelque chose que vous pourrez utiliser sur votre nouvel appareil.”

La PS5 et la Xbox Series X ont été annoncées, mais Sony et Microsoft n’ont pas encore formellement détaillé les fonctionnalités de chaque console, il est donc logique que le grand public ne sache pas que les systèmes joueront aux jeux existants.

Le président de SIE, Jim Ryan, a déclaré au site frère de GameSpot que la compatibilité ascendante CNET et la génération croisée sont importantes pour la PS5 afin d’aider les joueurs à effectuer une transition en douceur. Actuellement, il est seulement confirmé que la PS5 jouera aux jeux PS4; il n’y a pas encore de confirmation concernant les titres des systèmes antérieurs.

“Qu’il s’agisse d’une compatibilité descendante ou de la possibilité de jouer entre les générations, nous pourrons faire passer cette communauté à la prochaine génération”, a-t-il déclaré. “Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez être sur PlayStation 4 ou de nouvelle génération pour continuer votre amitié.”

Quant à Microsoft, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que la Xbox Series X prendrait en charge la compatibilité descendante dès le premier jour. La console ne jouera pas seulement aux jeux Xbox One, mais aussi à la Xbox 360 et aux jeux Xbox d’origine. Microsoft s’est également engagé à ne pas publier de jeux exclusifs Xbox Series X pour la première année (ou deux) de la console.

Pour en revenir à l’interview de GameStop, Sherman a déclaré que la société s’attend à ce que les ventes continuent de baisser dans un avenir prévisible, mais les lancements PS5 et Xbox Series X pourraient aider les choses à changer. GameStop réduit également les coûts pour améliorer la rentabilité en fermant des magasins et en licenciant des employés.

“Nous savons [the PS5 and Xbox Series X] sont d’excellents appareils. Nous savons que ce sont des changements technologiques, “a-t-il dit.” C’est une évolution qui apportera beaucoup, beaucoup plus de capacités et d’excitation au jeu, et nous croyons fermement que la thèse pour nous tient. Nous reconnaissons les ventes difficiles que nous avons annoncées hier. Nous reconnaissons les ventes difficiles qui nous attendent. Mais nous reconnaissons également que nous faisons beaucoup de travail autour de l’hygiène de l’entreprise. Notre structure de dépenses. L’empreinte de notre magasin. Pour que nous puissions vraiment saisir l’opportunité qui se présente à nous à la fin de l’année. “

Le directeur financier de GameStop, Jim Bell, a également donné son avis sur la question, affirmant que la PS5 et la Xbox Series X dotées de lecteurs de disque contribueront à soutenir l’activité de seconde main de GameStop qui repose sur des supports physiques.

Un revirement serait le bienvenu pour GameStop, car la société se négocie actuellement à environ 4,73 $ par action, ce qui est près d’un plus bas historique pour le détaillant.