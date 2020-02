La compatibilité descendante de la PS5 confirmée par le PDG d’Ubisoft

Dans la génération actuelle, l’une des rares fonctionnalités clés de Xbox sur PlayStation était leurs fonctions de compatibilité descendante. Cela ne semble plus être le cas car le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré que les deux consoles «exécuteront presque tout le catalogue arrière des consoles précédentes». Il y a tellement de joyaux critiques bien connus des consoles PlayStation précédentes qui n’ont jamais eu la chance de voir un remaster ou juste une résurgence sur le PlayStation Store. Ce serait bien de leur donner enfin le temps de jeu qu’ils méritent.

Que signifie «tout l’arrière catalogue»?

J’espère que cela pourrait faire allusion à plus que ce à quoi on pourrait s’attendre. L’hypothèse naturelle est que les jeux PS4 joueront sur PS5 mais tout le backlog pourrait signifier encore plus que PS4. Xbox eux-mêmes ont annoncé que les jeux Xbox original, Xbox 360 et Xbox One joueraient sur la Xbox Series X.Si PlayStation ne fait pas de même, Microsoft pourrait avoir une légère longueur d’avance pour la prochaine génération. Nous espérons pour PlayStation et pour nous, ils le font!

