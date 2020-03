La compatibilité descendante de la PS5 prendra en charge les jeux les plus populaires de la PS4 au lancement

Au cours de la diffusion en direct de The Road to PS5, Mark Cerny, l’architecte système principal de la PlayStation 5, est entré dans les détails sur le fonctionnement interne, les fonctionnalités et les spécifications de la prochaine console de nouvelle génération de Sony. En ce qui concerne la compatibilité descendante, Cerny a déclaré que Sony s’attend à ce que près de 100 des jeux de la génération la plus populaire soient jouables sur PS5 lors de son lancement pendant la saison des vacances 2020.

“L’exécution de titres PS4 et PS4 à des fréquences boostées a également ajouté de la complexité”, a déclaré Cerny. “Le coup de pouce est vraiment énorme cette fois-ci et certains codes de jeu ne peuvent tout simplement pas le gérer. Les tests doivent être effectués titre par titre. Les résultats sont excellents cependant. Nous avons récemment examiné les 100 meilleurs titres de la PlayStation 4 comme classés par temps de jeu et nous nous attendons à ce que presque tous soient jouables au lancement sur PlayStation 5. “

Nous devrons évidemment attendre le lancement de la PS5 pour voir lequel de ces 100 titres PS4 sera jouable. Il n’y a aucun moyen immédiat de vérifier ce qu’est la liste complète des 100 jeux – le PSN Store organise uniquement les jeux par date de sortie, ordre alphabétique ou prix.

Pendant le livestream, Cerny a également parlé des méthodes permettant d’obtenir une compatibilité descendante au sein d’une console. “Une façon de parvenir à une compatibilité descendante consiste à placer le jeu de puces de la console précédente dans la nouvelle console, comme nous l’avons fait avec certaines PlayStation 3”, a-t-il déclaré. “Mais c’est, bien sûr, extrêmement coûteux. Une meilleure façon est d’incorporer toute différence dans la logique de la console précédente dans la puce personnalisée de la nouvelle console. Cela signifie que, même à mesure que la technologie évolue, la logique et les fonctionnalités de la PlayStation 4 et de la PlayStation 4 Les titres Pro sur lesquels s’appuie sont toujours disponibles en mode de compatibilité descendante. Un avantage de cette stratégie est que, une fois la compatibilité descendante dans la console, elle l’est. Ce n’est pas comme si une baisse des coûts supprimait la compatibilité descendante comme sur PlayStation 3. “

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, la PS3 d’origine était rétrocompatible avec les titres PS2 car la PS3 avait une puce PS2 à l’intérieur. Cependant, les versions ultérieures de la PS3 n’avaient pas cette puce afin de réduire le coût de fabrication de la console afin qu’elle puisse être vendue à des prix inférieurs. Vous ne pouviez donc plus lire les disques PS2 via la PS3 – une émulation logicielle était proposée, mais uniquement pour certains jeux. Cerny dit essentiellement que vous n’avez pas à vous soucier que cela se reproduise avec la PS5 – si une nouvelle version moins chère de la console Sony de nouvelle génération sort, elle sera toujours compatible avec les disques PS4.

