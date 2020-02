La compatibilité descendante de la Xbox Series X promet d’être incroyable avec des améliorations pour tous les jeux vidéo

Améliorez la vitesse, la résolution et les temps de chargement de tous les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox.

MicrosoftIl a offert de nombreux détails sur la Xbox Series X, plongeant dans la puissance technique et les fonctionnalités essentielles de sa nouvelle console, mais il y a un détail encore plus spectaculaire. Ceux de Redmond ont confirmé que lecompatibilité descendantede la console améliore le taux d’image par seconde, la résolution et même les temps de chargement de tous les jeux Xbox One, Xbox 360 ou premiers jeux Xbox.

Tous les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox joueront et seront plus beaux que jamais“Les avantages de cette nouvelle génération de consoles s’étendent dans toutes les directions pour vous offrir une plus grande fidélité des graphismes et des temps de chargement réduits dans tous les jeux que vous avez déjà, ainsi que dans les titres qui arriveront dans le futur”, vous pouvez lire dans le site officiel Xbox. “Nous nous engageons à la compatibilité dans la Xbox Series Xet nous investissons dans des technologies qui simplifient les processus afin que vous puissiez collecter votre collection de jeux préférés de toute génération “.

Quatre générations de jeux Xbox se serreront la main sur la Xbox Series X grâce à cet engagement de Microsoft, qui cherche à “tous les titres de Xbox One, Xbox 360 et Xbox regarder et jouer mieux que jamais”. Y compris ceux qui sont disponibles sur le Xbox Game Pass, tous ces jeux auront “de meilleurs taux de trame, des temps de chargement réduits, ainsi queRésolution et graphismes améliorés sans l’intervention d’une équipe de développement. De plus, vous pouvez continuer à utiliser tous vos accessoires Xbox One », se souvient Redmond.

Ce même article nous a permis de connaître les nouvelles spécifications techniques de la Xbox Series X, qui a notamment confirmé les 12 téraflops. “La Xbox Series X est la console la plus puissante que nous ayons conçue à ce jour et c’est une génération de consoles totalement centrée sur les joueurs”, disent-ils de Microsoft, qui promet de donner plus de nouvelles dans l’E3 2020 de Los Angeles début juin .

En savoir plus sur: Xbox Series X, Xbox, Microsoft et compatibilité descendante.

.