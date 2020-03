La compatibilité descendante sur Xbox Series X et PS5 est-elle importante? Pour moi, cela fait la différence

L’offre de Microsoft de prendre en charge toutes les consoles Xbox est louable.

QuoiMicrosoftIl fait un travail incroyable avec la compatibilité descendante de la Xbox Series X. C’est indéniable. Ce n’est peut-être pas une option que la plupart des joueurs utilisent, du moins disent-ils, mais que voulez-vous que je dise. Sachant que même aujourd’hui, je peux mettre l’album de Ninja Gaiden, Crimson Skies, KOTOR ou la première Fable sur la console et les apprécier tous comme si c’était une telle chose … c’est juste fou! Mais le plus incroyable, c’est que nous le ferons avecde meilleurs graphismes, avec pratiquement aucun temps de chargement, avec un taux de FPS plus rapide et plus stable. Ingénieurs Xboxils font un miracle après l’autreavec cette façon de réadapter les anciens classiques aux temps nouveaux avec peu d’effort. Et ce dernier est louable. Il y a quelques jours, nous avons lu qu’ils avaient pu créer un algorithme qui applique automatiquement le HDR aux jeux Xbox classiques avec des résultats spectaculaires. Quelle folie.

Des centaines de titres à portée de main dès le premier instantEt je vous parle des classiques de la première Xbox, comment pourrais-je faireJeux Xbox 360 et Xbox One. Des centaines de titres qui seront à portée de main dès le premier instant, tous avec leurs améliorations visuelles et de performances pertinentes. J’insiste. Il se peut que cela semble anodin pour quelqu’un, que ce que nous recherchons, ce soient de nouveaux jeux et ne pas vivre du passé; Et oui, je veux être le plus surpris par les nouveaux jeux vidéo, mais j’aime aussi sentir qu’à tout moment vous pouvez vous souvenir de l’ancien temps avec l’un de mes anciens jeux sans avoir à jongler avec les mises à jour et ainsi de suite, ou jouer à Tetris en organisant toutes les consoles que j’ai dispersées. Je suis donc déçu que Sony ait encore une fois pris du retard sur cette question.

Lorsque la PlayStation 5 a été annoncée, ils ont même déclaré que la compatibilité descendante serait la clé du succès de la console. Cette option a été tellement mentionnée qu’il semblait qu’elle aurait un poids fondamental, mais elle n’a pas répondu aux attentes. Au moins ce que j’attendais. Rétrocompatible uniquement avec la PS4, bien qu’au moins ils promettent que ce sera le cas avec la plupart de son catalogue. Même comme ça,J’ai du mal à ne pas être déçu. Heureusement ou pas, j’aime tellement de jeux et de genres différents que je vis habituellement avec une énorme “liste de tâches”, donc pour moi, pouvoir profiter des jeux des générations précédentes sur ma nouvelle PlayStation est un choix idéal.

La Xbox Series X est en avance et avec beaucoup d’avantagesJe comprends que c’est un excellent investissement. L’adaptation de jeux de plate-forme si différents les uns des autres doit sûrement être un véritable cauchemar pour les ingénieurs de PlayStation, mais étant donné que la rétrocompatibilité sur PS5 au Japon est un sujet d’intérêt, cela n’aurait-il pas valu la peine? Au final ce n’est pas quelque chose qui va vous faire opter pour l’une ou l’autre plateforme, mais au moins dans mon cas, ça fait une différence. L’idée d’avoir un catalogue dedes milliers de jeux des générations précédentesprêt et amélioré, il me semble spectaculaire; Et si vous ajoutez à cela un service comme Xbox Game Pass, la Xbox Series X est en avance et avec beaucoup d’avantages. Cela contribue également à la façon dont Microsoft réussit à expliquer les avantages de sa console, contrairement à Sony, qui n’a certainement pas raison.

Il y a encore de nombreux mois à venir, de nombreux détails qui doivent être finalisés, alors j’espère toujours que, d’une certaine manière, nous pourrons profiter des nombreux classiques de la famille PlayStation sans avoir à payer encore et encore pour eux – et pas un peu précisément-.

Et qu’en pensez-vous?

