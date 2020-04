La conception originale de la Xbox One a été réalisée à la hâte, admet Phil Spencer

Par Rodolfo León

4/6/2020 6:29 pm

Phil Spencer a révélé beaucoup de choses intéressantes dans une interview avec IGN la semaine dernière, et l’un d’eux était que le manager a reconnu le manque de temps que lui et son équipe ont souffert et, par conséquent, la conception du Xbox One l’original devait être fait à la hâte. Pour cette raison même, le Xbox One S et le Xbox One X ils ont l’air si différents.

Spencer a déclaré ce qui suit:

“L’équipe qui a travaillé sur la Xbox One n’avait pas assez de temps pour prendre des décisions exécutives sur certaines choses, et nous avons donc commencé avec la Xbox Series X à partir de 2016. Et en même temps, nous avons commencé à tester certaines choses sur le marché pour nous assurer que Quand nous sommes arrivés à ce point, les choses fonctionneraient. Des choses comme, pouvons-nous faire fonctionner notre ancien catalogue de jeux sur ce nouveau matériel? »

Répondre à une question sur le changement de personnel lors de la conception du Xbox One S, Xbox One X et Xbox Series X, Spencer Il a insisté sur le fait que l’équipe était la même et a indiqué qu’elle avait simplement plus de temps pour atteindre ses objectifs:

«L’équipe qui a travaillé sur la Xbox Series X a eu le temps. Nous avons commencé assez tôt pour pouvoir établir nos objectifs – les mêmes avec la Xbox One S et la Xbox One X … donc quand les gens essaient de me dire que c’est une nouvelle équipe ou un nouveau leadership, je dis non, non, non – Donnez à votre équipe du temps et une orientation claire sur ce qu’ils essaient de faire, et ils peuvent créer des choses incroyables. »

Source: IGN

