La Conférence des développeurs de jeux vidéo (GDC) 2020 reportée en raison d’un coronavirus

Le GDC 2020 devait commencer le 16 mars 2020. (Photo: GDC)

Les marques du monde entier se sont retirées de l’événement GDC 2020 le mois prochain en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus. Avec des goûts tels que Microsoft, Sony, Facebook / Oculus et Unity coupant les liens avec l’événement annuel, GDC a maintenant dû prendre la décision incroyablement difficile de poursuivre ou non la conférence ou de la suspendre. Malheureusement, la détente a été actionnée. GDC a en effet été reporté à une date non confirmée. C’est si nous le voyons du tout cette année.

Les chefs de file mondialement reconnus dans l’industrie et les membres de la presse vont désormais rayer les dates du calendrier et se concentrer sur le personnel. Mais en ce qui concerne l’événement de mars, eh bien, c’est quelque chose que nous devrons vous tenir au courant. Nous espérons que le GDC sera ressuscité au cours des prochains mois. Jusque-là, la sécurité passe avant tout et le bien-être du personnel est la priorité. Nous sommes sûrs que tout le monde peut convenir que reporter l’événement est la bonne chose à faire dans ces circonstances.

La GDC 2020 devait commencer le 16 mars et se terminer le 20 mars.

Que pensez-vous du report du GDC 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et, comme toujours, assurez-vous de vous arrêter sur notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités.

PLUS: Le mode Battle Royale «Warzone» peut être disponible dans quelques jours

PLUS: Sortie de la bande originale de vinyle pour Resident Evil 3