La configuration requise pour DOOM Eternal PC a été annoncée

Les exigences de Doom Eternal PC ont été annoncées par id Software.

Avec Doom Eternal qui devrait sortir dans quelques semaines, les joueurs sur PC attendent depuis des lustres pour savoir s’ils pourront exécuter Doom Eternal sur leur plate-forme PC actuelle. Eh bien, vous avez maintenant la réponse car id Software a finalement partagé les spécifications minimales et recommandées requises:

LE MINIMUM:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits OS: Windows 7 64 bits Windows 10 Processeur: Intel Core i5 à 3,3 GHz ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou supérieur Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 970 ( 4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) / RX 470 (4 Go) Stockage: 50 Go d’espace disponible

CONSEILLÉ:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits OS: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur Mémoire: 16 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou Stockage AMD Radeon RX Vega56 (8 Go): 50 Go d’espace disponible

Doom Eternal arrive sur toutes les plateformes, y compris Google Stadia et Nintendo Switch, cependant, la version Switch ne sera publiée que plus tard dans l’année.

