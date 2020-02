La CONMEBOL Libertadores Cup date son lancement dans FIFA 20 Pour la première fois de la série!

Les joueurs profitent pour la première fois de l’un des plus grands tournois de clubs en Amérique du Sud sous le titre EA Sports.

Le prochain3 marsFIFA 20 arrivera sur PS4, Xbox One et PC, l’un desmises à jour gratuitesle plus important depuis le lancement du titre, car ils seront intégréstournois de cluble plus grand d’Amérique du Sud:Libérateurs CONMEBOL,CONMEBOL Amérique du SudetCONMEBOL Recopa.

Dans un nouveau mode tournoi, les joueurs peuvent profiter de la phase de groupes jusqu’à la fin de la coupe.Les joueurs apprécierontclubs historiques de la régioncomme River Plate, Boca Juniors, C.A. Independiente, Millonarios, Flamengo Racing Club et l’Université catholique à la recherche de la gloire maximale du football sud-américain.

Il est détaillé qu’il y aura un nouveauMode tournoiqui permettra aux joueurs de vivre les matchs de la phase de groupes à la finale de la Coupe Libertadores, le tout dans un hub spécial avec des nouvelles, des classements et des résultats de match afin de ne pas manquer un seul détail de la compétition.

De même, vous pouvez profiterfêtes fantastiques et expositionsur le thème du tournoi sud-américain. Il est confirmé que vous pouvez jouer avec les structures authentiques du concours CONMEBOL, à la foisparrainages et vestiairescomme une nouvelle dynamique qui complètera les systèmes pour le moral du joueur et du directeur technique.

Ils ne pouvaient pas manquerAvantages de FIFA Ultimate Team, car il y aura également du contenu personnalisé pendant la compétition. Nous vous rappelons qu’il n’est pas prévu d’introduire cette mise à jour dans la version du jeu pour Nintendo Switch, pour plus d’informations sur cet épisode de la série EA Sports, nous vous recommandons de vous rendre dans l’analyse FIFA 20 dans 3D Games.

En savoir plus sur: CONMEBOL Libertadores et FIFA 20.

.